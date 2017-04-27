20年前，本地新聞主播幾乎清一色是金髮碧眼的白人女性。而如今，西雅圖多家電視臺主播大換血：King 5的Lori Matsukawa、Komo 4的Molly Shen和Mary Nam以及Kiro 7的Ming Laven均為亞裔女主播。

Lori Matsukawa曾接受西雅圖時報專訪，她對記者說：「曾經，聘請女性成為一種潮流，我就在那個潮流中受聘。但我認為，僱傭一名亞裔女性在那個時候還是有所顧慮的。那時，Connie Chung是該行業唯一一位知名度較高的亞裔。那個年代的趨勢是週末和早晨都無所謂，但是你要選擇一名有色族裔女性，作為電視臺黃金時段的主播，讓別人把她當成標杆嗎？」

然而時光追溯至今日，各大主流新聞電視臺不乏亞裔女主播，她們在黃金時段出現在電視屏幕上。至少在西雅圖市場，亞裔女性在這個行業開始嶄露頭角，時代確實在改變和更替中不斷前進。

此外，西雅圖四大電視臺新聞部主編中不但有兩名為女性，還有一名猶太人。新聞行業的性別及族裔多元化在本地已逐步展現。2015年統計數據顯示，美國各地電視新聞部主編中，白人佔87.5%。過去10年內，亞裔所佔比例有小幅上升，從1.3%升至1.8%。如果有一天亞裔在這個行業中也能綻放光芒，能做到這一改變和進步的城市，一定會是西雅圖。