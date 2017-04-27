墨瑞和麥格因重新配對角逐市長 為此亞裔社區的動機發生了變化

西雅圖現任市長墨瑞（Ed Murray）打算連任的平靜政治氣氛，突然變成了一場噩夢。

首先，《西雅圖時報-The SeattleTimes》在4月9日發表了長篇關於他性虐待兒童指控的文章；4天後《泰晤士報-the Times》發表了一篇社論，告訴他不要競選連任。然後，最近的一個重擊則是他的對手、前市長麥格因(Mike McGinn)，剛剛在4月17日宣佈要挑戰競選墨瑞的市長職務。

可以預見的是8月1日的初選又將活絡有趣起來。在2013年的選舉中，支持麥格因的選民裡，有部份是非常強大的亞裔美國領導人在支持，當時在已逝的華盛頓州立法委員日裔 Kip Tokuda的幫助下，曾經遊說過華埠社區重要人留在麥格因的陣營中，以增加他的氣勢和影響力，包括山度士（Bob Santos）、吳國恩夫人Ruth Woo及宇和島屋創辦人兼董事長Tomio Moriguchi。現在，山度士和吳國恩夫人先後離世，Tomio Moriguchi離開選舉陣營，那麼麥格因的支持者現在對競選有什麼看法？墨瑞市長的亞裔支持者Martha Choe、 劉柏川（Eric Liu） 和 Joan Yoshitomi又怎麼看待這次競選？他們現在還會繼續支持墨瑞？

令人驚訝的是，這場比賽給亞裔社區提高了參與和投票的動機。亞裔社區應該採取什麼策略來最大限度地提高這次選舉的收益？那麼「不妨問問看，你就會得到答案！」這其中的玄機妙算！

社區對麥格因要競選的反應

墨瑞的支持者們卻認為他的市長之職做得很好。前韓裔市議員崔正化（Martha Choe)說：「過去3年來，墨瑞市長一直是位表現非凡的市長。他能夠將所有相關的各方聯合起來，達成全美首個提供突出的最低工資法領導作用、並將財政投資在幼兒教育、公園休憩用地以及交通運輸建設上。他解決了無家可歸問題，並倡議建立族裔和社區公平的方案。墨瑞過去曾擔任崔正化的助理一職。

印度裔的Dash說：「我根本不需要經過考慮，肯定要支持麥格因的。」麥格因過去很開放的參與活動，社區很容易就可以接觸到他。他經常會出現在較小的社區活動中，如尼泊爾( Nepalese)和其他族裔。」

Dash說，墨瑞未能在無家可歸的問題上有所作為，他增加了稅收，而且在西雅圖很多政策並沒有落實到位。

從事政治及教師工作者的支持者日裔Joan Yoshitomi表示，她仍然要支持墨瑞。她說：「墨瑞在任命官員上表現很好，組織了一個多元化的內閣，其中包括女性警察局長Kathleen O’Toole。他已經做到了西市某些政策上的需求，雖然他也犯了一些錯誤，一些項目也沒有得到解決，但是他的施政成效並沒有那麼糟糕。」

墨瑞還任命了亞裔美國人，包括副市長韓裔Hyeok Kim和辦公室主任華裔的方威武（Mike Fong）。

麥格因也任命過日裔 Phil Fujii 為副市長，但在幾個月內他就辭職了。消息來源說，麥格因說他會接受員工的意見，然而在不諮詢他們的情況下卻做了某件事，也沒有事先通知員工們他已經改變了主意。

過去麥格因的支持者宇和島屋董事長Tomio Moriguchi 這次改變了他的立場。Tomio說：「這次我想盡可能保持中立，墨瑞是我的鄰居。這兩位候選人都是好人，但我並不同意他們的政見，因為他們太自由民主化了。」他想看看每位候選人的政見再做決定。

還有一個問題是Moriguchi對墨瑞和麥格因都不滿意的事，那就是他們花了太多時間試圖成立西雅圖NBA籃球隊，以及是否應該選擇Key Arena 或Sodo 入駐球隊。Moriguchi還說，我們還有其他問題需要重視，比如學校和修道路等這些問題同樣需要解決。

過去麥格因的粉絲如今是墨瑞的後盾，造成了不明朗的局勢，這些人對候選人多不願置評。

候選人之間的相似處

墨瑞和麥格因都與少數族裔人士和社區建立密切聯繫。兩人都是較左，也都有公民權利的追蹤記錄，雙方的配偶都有亞裔血統。墨瑞的丈夫是日裔Michael Shiosaki，麥格因的妻子Peggy Lynch是日裔和白種人的後代。

過去與現在

2013年兩人角逐市長之職也造成了社區的分裂，支持雙方的社區領導們有過激烈的交流，他們試圖說服對方誰才是更好的候選人。

在麥格因的新聞發佈會上墨瑞很快以新聞稿的身份攻擊麥格因。兩人的的分裂和對抗風格導致了市政府多年的癱瘓、功能障礙和內疚。

麥格因承認自己在2013年與墨瑞進行的市長辯論中說：「我寧願完成工作」而不是「與人相處」，是說得有些傷感情了。

這次他引用在《西雅圖時報》中的話「我已經變得厚道多了」。是真的嗎？ 當政策出錯的時候麥格恩會直指著市議會。但是，過去3年來，墨瑞在不同場合會對自己的錯誤肩起負責的態度。 厚道是還不夠，麥格恩需要廣聽眾言，包括與他不同看法的人。

亞裔社區的作用

選民們請不要急著就把你的支持輕易投給麥格恩或者墨瑞。

2013年為了迎合一些非營利性的亞裔組織，麥格因的市政部門給予亞裔社區更多的資金。今年，墨瑞的行政部門也對華埠國際區的一些組織非常慷慨。自1月以來，墨瑞在許多社區活動中出現，他經常從活動開始一直待到結束，然而過去2年裡，社區活動中卻是很少見到他的。

不要把你的支持只限於給麥格因或墨瑞，大家要放眼關心其他候選人Nikkita Oliver，Cary Moon及其他候選人的政見和作為，籌碼現在在各位手中，請好好的珍惜你的選票！