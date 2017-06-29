最低時薪法利弊一覽 加大華大各持己見

（本報訊）西市實施$15最低時薪法以來，各界評價可謂褒貶不一。日前，全美知名的兩所高校——加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）及華盛頓大學（UW）對此紛紛做出調查並提出相關數據。二者得出的結論大相徑庭，各自從不同角度分析其利弊。

華大方面調查結果顯示，業主在僱員安排方面有所調整。以裁員、減少員工工作時間及擱置招工計劃等方法削減開支。這份調查結果受到廣泛矚目，不僅因為它與之前數十年的研究數據背道而馳，更因為這份結果基於華州本地僱員真實工作時間及收入數據，而這些數據在之前任何研究中都未曾使用過。研究員稱僱主在最低時薪法的影響下，將員工工作時間平均削減9%，使得員工每月收入減少$125。

但從另一方面來看。華大研究結果表示，由於最低時薪的強制性上調，許多僱主選擇從另一個角度著手，以高於最低時薪的較高工資去吸引經驗較為豐富的高級員工，從而提高工作效率，因此對於有一技之長的僱員來講，他們的工作機會有所提升，而毫無經驗技能的應聘者則受到了最低時薪法帶來的負面影響。

對於此調查結果，加大持反對意見，並提出華大在進行調查時並沒有將一些不受新法規影響的大型企業包括在內，它們不僅在西市設立辦公室，在全美其他地區都有員工。而將這些大型企業排除在調查範圍外，對於結果會造成巨大誤差。

然而無論各界專業人士提出的調查結果如何，西雅圖始終是獨一無二的。若希望以西市作為模板，考量$15最低時薪法是否可在其他城市實行，是無法得出正確結論的。