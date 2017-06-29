最高法院准許旅行限令主要部分生效

（本報訊）美國聯邦最高法院表示，將審核川普總統發佈的限制旅行的行政令，與此同時該行政令的主要部分可以生效。

川普簽發的被稱作旅行限令的行政令修訂版規定，90天暫停穆斯林佔人口多數的六個國家的人進入美國，120天暫停美國的難民項目。該行政令表示，採取這些措施對修改安全甄別措施，以避免美國遭受外來威脅是必要的。

夏威夷州和馬里蘭州的兩家法院此前分別做出裁決，要求政府暫不執行上述的旅行禁限令。它們的裁決的都獲得了上訴法院的維持。

然而，聯邦最高法院採取了一種更為細分的作法，准許政府禁止來自利比亞、伊朗、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門的旅行者入境美國，准許暫停難民項目。

但是最高法院表示，那些擁有可信的說法，證明他們跟美國的個人或美國實體有真實關係的外國人，不受旅行限令的約束。

最高法院接著明確指出符合上述條件的關係：對個人來說是家庭關係，對學生來說是大學錄取證明，對就業者來說是聘書。

川普總統曾表示，在聯邦最高法院做出裁決72小時後，有關旅行的行政令將生效。

川普總統星期一發表聲明說，聯邦最高法院的裁決是明顯的勝利。

川普補充說，這一裁決幫助他保護國土。川普說：作為總統，我不能允許那些想傷害我們的人進入我們的國家。我想要的是能夠熱愛美國，熱愛所有美國人，勤勞多產的人。