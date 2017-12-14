舊金山市長李孟賢驟逝 杜爾肯代表故鄉發哀悼聲明

（本報訊）本月12日早，舊金山現任市長李孟賢（Ed Lee）在扎克伯格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital） 去世，享年65歲。

李孟賢出生於西雅圖，後移居舊金山並從加州大學伯克利分校法學院畢業。他是舊金山歷史上首位華裔市長，於2011 年開始任職，目前正處於第2個任期。據悉，李孟賢去世前一天晚上在當地超市購物時暈倒，10點左右被送往醫院急救，情況十分危急。在12日凌晨1時許宣佈不治，驟然離世。在其家屬要求要求下，李孟賢的具體治療程序並未公開。

舊金山市長辦公廳發表聲明向李孟賢的妻子及子女表示哀悼，並宣佈由舊金山城市監督委員會（Board of Supervisors）主席London Breed暫時代理市長一職，即日生效。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）在得知李孟賢去世的消息後，發表如下聲明：「李孟賢市長在打破屏障方面擁有很長久的歷史——他是家庭中第一個讀大學的人，之後又成為第一名領導舊金山市的華裔美國人。他是民權擁護者，是真正的人民公僕。在我當選後，他是首位與我接觸的市長。他讓舊金山市及我們整個世界都變得更好的熱情十分鼓舞人心。在西雅圖，我們非常幸運地可以將他當成我們之中的一員，失去了他對於西雅圖來講也是一個重大損失，從他出生的家鄉，我們城市向他的朋友、家人、同事及我們深愛的舊金山市所有居民致以最真摯的哀悼。」