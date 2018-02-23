平昌冬奧美國代表團中多元化的運動選手

為了在平昌冬季奧運會奪得佳績，美國派出了多達243名運動員的代表團，這不僅是本屆、也是史上人數最多的代表團，而根據美國奧委會統計，這也是「最多元」的代表團——在234位運動員中，有11位亞裔美籍和10位非裔美籍，後者包括第一位短道競速滑冰選手，5歲時從迦納（Ghana）搬到華盛頓的Maame Biney、第一位長道競速滑冰選手Erin Jackson和第一位冰上曲棍球選手Jordan Greenway。

在以白人為主的美國代表團中，卻有一群人顯得與眾不同，他們是花式滑冰代表隊，在14位花式滑冰選手中有多達7位屬於亞裔美籍，他們分別是雙親來自台灣的陳楷雯（Karen Chen）、雙親來自中國的陳巍（Nathan Chen）和周知方（Vincent Zhou）、雙親來自日本的長洲未來（Mirai Nagasu）、日裔的涉谷兄妹（Alex and Maia Shibutani）和父親有夏威夷和中國血源、母親有德國、英國、愛爾蘭、法國和荷蘭血源的Madison Chock。此外女子單板滑雪好將韓裔選手克洛伊·金（Chloe Kim）都是被注目的焦點。

冰場上最引人注目的比賽還是花樣滑冰。此次，亞裔佔據美國隊單人滑的大半江山。目前，團體比賽已於12日結束。美國隊獲得團體第三，加拿大隊獲金牌，俄羅斯隊摘得銀牌。

18歲的華裔選手陳巍生於猶他州鹽湖城、3歲開始滑冰的陳巍，是2017至2018年度國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽金牌得主，2017年度四大洲花樣滑冰錦標賽與2016至2017年度美國花樣滑冰錦標賽冠軍。

17歲的華裔小將周知方成長於加州矽谷，剛剛進入成年組。周知方的母親在他很小的時候，就辭去了矽谷工程師的高薪職位，全心陪伴他訓練。

24歲的日裔長洲未來（Mirai Nagasu）在12日在長曲節目中全程無失誤完成比賽，獲得排名第二的好成績，贏得全場熱情的掌聲，137.53分也是她個人的最好成績。

在本屆冬奧會上成功完成了三周半跳（Triple axel），成為美國首位（全世界第三位）在奧運比賽中成功完成該技巧的女選手，另外兩名選手是日本的淺田真央（Mao Asada）和伊藤綠（Midori Ito）。

今年24歲的長洲來自亞凱迪亞，她5歲開始進入冰場。2008年，年僅15歲的長洲成為美國歷史上第二年輕的女子單人滑冠軍。她首次參加奧運是在2010年，當時她只有16歲，最後她獲得了第四名。

長洲未來在練習時，她的媽媽總是坐在場邊發號施令，甚至有時候會體罰掌摑她，不過長洲未來也解釋說，她對自己的要求比媽媽更高，所以才能把自己推到極限。

韓裔美國選手克洛伊·金（Chloe Kim）12日在女子單板滑雪項目中摘金，為美國隊奪得第六面獎牌。今年年17歲的金是韓裔，生於長灘。她在大部份孩子還沒有開始學習閱讀前就開始滑板。4歲時，她隨父親去高山（Mountain High）旅行，在那裡，他們一起學習在斜坡上滑雪。

金說，當時，她和爸爸對滑雪一無所知。但是很快，金就成長為一名專業選手。16歲前，她就獲得了三枚X Games比賽的金牌。2014年，她獲得索契冬奧參賽資格，但因年僅13歲太小，未能成行。

18歲的華裔選手陳楷雯，來自弗里蒙特（Fremont）。她4歲開始滑冰，6歲接受正式訓練。2017年在全美花式滑冰錦標賽上獲得冠軍，之後代表美國隊參加了當年的世界花滑錦標賽，獲得第4名。此次她以第三名的成績入選本屆奧運代表隊。

奧運花式滑冰選手背後 昂貴的開銷花費

儘管花式滑冰選手在冬奧場上，看起來優雅毫不費力，但這些完美無暇的競賽表演，背後投入的心力與花費數字相當龐大，冰鞋、教練費、服裝與治療費等達數萬美元，而選手的練習時間更是每天數小時起跳。

選手的訓練過程，最昂貴的部份為教練費用，認真的滑冰選手，每週需要至少5小時在教練的指導下進行冰上練習，教練的時薪為$100 －$160 美元，而選手還需另外聘請舞蹈指導員，以及在場外需要請教練指導芭蕾舞技巧以及進行伸展訓練。

前美國國際花式滑冰隊的選手Rosie Tovi表示，那些非滑冰的課程費用，可能與主要滑冰教練費一樣貴，她舉例：「人們在看奧運會時，這些比賽看起來如此抒情和美麗，但人們沒有意識到其所涉及的運動能力，選手必需像芭蕾舞員跳舞一般，這需要時間才能達成，很龐大的時間。」而花式滑冰的其他費用如下：

滑冰鞋每雙約$2000 美元，每年約需更換一次。

冰刀每幾週需要磨尖一次，每次約$30－$40 美元。

每年在國際間或是國內參加比賽的旅行費用，若含選手、家人與教練，費用達數千美元。

比賽服裝費用為數百美元，高檔的比賽服上面會有水晶。

表演時播放的音樂需要請專人進行剪輯。

滑冰練習場的費用在紐約場地費用每小時約$25美元，而選手每天平均會在冰上練習$4小時。

治療費用為每小時$300美元。

選手在進行比賽或準備時面臨極大的壓力，許多選手在訓練過程中會與治療師會面，以做更完善的準備。花式滑冰是個看起來比做起來簡單很多的運動，選手是永無止境的在進行訓練。