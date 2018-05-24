州議員不滿人頭稅法案 稱奧林匹亞有權否決

（本報訊）本月17日，西雅圖備受爭議的人頭稅法案已經過市長杜爾肯（Jenny Durkan）簽署，正式通過。

然而，華州司法部前任部長麥肯納（Rob McKenna）表示日前州議會對此法案深表不滿，奧林匹亞方面有否決權。

「華州將依賴於它對企業的常規徵稅權利來徵收這項稅收，也就是說這是一種消費稅。」麥肯納稱州賦予各城市收取稅費的權利，但同時也可以收回這項權利。如果立法機關認為有必要的話，他們可以禁止西雅圖徵取某項稅收。

華州參議員Mark Schoesler表示，自己已起草議案， 希望從立法機關方面阻止西雅圖市徵收人頭稅。然而Schoesler作為共和黨議員，在華州議會中以一席之差成為少數黨，若要議會成功通過自己的議案， 則需要爭取到一些民主黨議員的認同。而民主黨議員Mark Mullet 則已公開表示對徵人頭稅的譴責，這使得該議案通過的概率大大提高。

麥肯納表示，儘管目前人頭稅法案還未正式開始實施，但在市府準備實行的過程中已經對本地經濟造成影響。「人頭稅是西市在其他稅收基礎上另外增收的一項稅費。他們（市府）還要收取個人所得稅，還要上調地產稅。如此高昂的經商成本已經使得本地對於一些商家來說變得不那麼吸引人了。這必將阻礙新企業入駐，也必將令現有企業停止擴張。」麥肯納同時認為現有企業可以簡單地選擇在西雅圖周邊地區發展，而亞馬遜已經開始在東部地區增設崗位。