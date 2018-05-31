如何能增加更多的幸福？我的幸福清單

靜雯博客

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大多數亞裔父母認為，培養孩子們接受優秀高文憑的教育算是足以善盡職責。如果父母向孩子們傳授道德和善良的智慧，就算完成了他們一生的養育之責，然而這並不完全。

我沒教我的孩子們如何致富，既無法幫他們去哈佛大學，也沒有教他們成為我羨慕的許多父母，讓兒女成為出類拔萃的運動員。我很遺憾，沒有在他們的職業選擇中引導他們太多。不過，我很自豪地是：在他們的成長的過程中，能提高他們的積極性和快樂性，這一點我想是大多數亞洲父母在養兒育女時往往忽視的內容。

我的成長經驗給了我一些啟發我孩子的見解。成長時期我很少感到快樂。相反，我感到羞恥、自卑、傷害和悲傷。回想起來，我意識到母親由於與父親的離婚，而經常產生抑鬱、怨恨、憤怒和激動，以及繼父對她的承諾的失敗。好多年的夏天，她得離開家與繼父在國外工作。每年夏天，我都只得和祖母及同母異父的弟弟呆在一起，因為他太小，不能和媽媽一起旅行。毫無疑問的是媽媽生活中的失望、無助和孤單感影響了我。

我灌輸兒子們看到一天中的光明面而不是黑暗面。另外，我經常提醒他們，他們有生命中無限的恩賜，而其他人或可能找不到。永遠不要把你的有利條件視為理所當然，因為這些條件很容易處於相反的逆流中。

當他們在生命的關鍵時刻面臨重大決定時，我會問他們：「你快樂嗎？」然後接著問：「為什麼？」令我驚訝的是，大兒子曾回答說：「我有好父母和好朋友。」感覺自己不必是唯一負擔任何不幸和痛苦的人，這真是太好了。無論發生什麼事情，你都有一個支撐系統，在任何惡劣的時候，有人會在你身邊。

隨著年齡的增長，即使在困厄發生時，我也會感到安靜和欣賞。經營一家媒體公司幾十年來，我經歷一場又一場的危機。如何應對挑戰是衡量我提高成就和解決問題能力的一個標準。為了保持我的理智，並在最壞的情況下感受到動力和愉悅，我為自己設下了新的哲學理念。其實，這些態度使我不會認真對待事情，放手讓大家開心。

1. 不要做完美主義者

我親生的父親曾告訴我對人對事要有較低的期望，如果想放鬆，感到快樂，降低期望是個法門。這與許多成就者設定高目標的行事是相悖的，雖然在某種程度上，這是不可能且不切實際的。研究發現，完美主義者犯自殺事件只是因為認為自己不夠好。所以我為我的工作設定了零目標，並且不指望回報。相反，我列出了有趣的目標，但我會努力完成工作。如果期望值較低，可以減輕不必要的壓力，並且在發生爭議時會很從容坦然。因此，當結果意外美妙時，我總是心存敬畏。

2.健康是快樂之源

如果你身體持續不斷的有痛苦，你能開心嗎？如果你患有精神疾病懷疑周圍的人，你會無害嗎？如果身體有病而不得不整天受限困制在床上，你會滿足嗎？如果你患有威脅生命的疾病，怎麼能在晚上平靜地睡覺？當然，有些時候我想放縱自己去嘗試冒險，玩各種不可思議的狂野行為，但值得冒著生命危險去任意胡為嗎？不不不。

3.要有好品質的睡眠

根據許多健康研究的研究，如果你正經歷慢性失眠，你不會高興。連續的失眠會導致抑鬱症和健康問題。一張好床，漂亮的臥室環境和睡眠衛生是需要的投資。每天晚上練習睡好，可以提高免疫力、記憶力、情緒和外表。

4.學習平衡

這個詞不僅限於工作與生活的平衡，而且也是我們人生的選擇。例如，我聽說有些父母因為一些不合邏輯的理由，如僅僅是因為某個兒子或女兒更聰明、更成功、更漂亮……而偏坦，造成夫妻間的爭執和兄弟姐妹的競爭。不平衡可能會引起對包括你自己在內的有關各方的爭議和不滿。

5.不要相信大筆錢能讓你開心

有些人認為如果他們贏彩票，解決經濟上的問題就能獲得快樂。切記這只是個神話，根據BusinessInsider的數據顯示，大多數中獎者無法增加幸福感，因為他們有更多的錢。隨著時間的推移，興奮消失了，或許大筆錢也跟著消失了。

6.與別人共同分享食物

與朋友和親人共進午餐或晚餐也很有趣。因此，我捐贈非盈利機構CISC為前州長和美國駐華大使駱家輝提供的午餐競標，我在Palisades主持了這個午餐會。這是一個陽光明媚的週五，駱家輝分享了他的經歷。有好的陪伴與來賓們的愉快而熱烈談話聊天，讓每個人都很開心。

7.不尋常的巧克力

您可以創建自己的冒險，如購物、製作東西或去當義工。對我來說則是巧克力。

幾天前，我去了趟西湖購物中心對面的See’s Candy。店裡沒有顧客。當我走進來時店員說：「我一直在等你。」在我張開嘴要說話前，她說：「嚐嚐樣品如何？」See’s Candy總是給顧客一塊巧克力，而不是一小口的份量。

「哪種黑巧克力的糖分較少？」我問。「那些含有堅果的」她回答。所以我買了幾塊黑巧克力，裡面有葡萄乾、核桃、花生、杏仁和一些堅果。總價是$3.60美元，我給這位女店員$5美元。

「不需找零」我說。你不會相信我得到的是個拒絕的答覆。

她說：「你不用客氣，我做這份工可以賺不少錢……所以請把錢給別人，成為某個人的英雄。」一個普通女人的嘴裡竟能說出這麼不平凡的話！我為之驚呆且受到了啟發。因為一般人都會接受我的錢，並說「謝謝你」（兩年前，我給她的同事一份小費，因為她在農曆新年期間能找到我需要的紅色盒子，她沒有說不。 ）在Westlake Mall外，有位街頭歌手和單人樂隊在表演，還放了一個牌子「退伍老兵為孩子撫養費籌款」。我把那位女店員找的零錢扔在他的口袋裡，一邊享用我的黑巧克力。多麼美好的一天！

8.多吃快樂的食物

除巧克力外還有許多可以增加心情的食物，如牛奶、玉米、開心果、魚（尤其是鮭魚）、維生素B12,B6、藜麥（quinoa）、酸奶、白菜、蘑菇、豆類，雞蛋和甜點。我不是主張吃更多的糖果。但是，一旦不高興或生氣，甜點可以給提升出好的情緒。那麼酒精呢？酒經常在聚會上出現。然而，很少有人擔心毒素對大腦的影響，情況是只要喝下少量的乙醇（ethanol）就會破壞我們的大腦細胞、記憶和想法。酒精最初可能會暫時麻痺你的感覺，但它不能讓酒後的感覺良好。

9.自然+新體驗+運動

《紐約時報》最近的一份健康專欄說，每週鍛鍊一次的人往往比那些從不鍛鍊的人更快樂。其他研究也得出了相同的結論。

最近，我發現並開發了我的新幸福方程式。在我最後一次去香港參加媽媽的葬禮時，我住在維多利亞公園附近。公園的慢跑道讓我心曠神怡。這是我第一次在維多利亞慢跑，儘管我十多年前曾是香港居民，這個經驗讓我欣喜若狂！

通過鍛鍊與自然相結合而創造新的體驗足以激勵人心。難怪我的朋友說他有趣的目標是參觀美國所有59處國家公園。另一位朋友的熱情是到華盛頓州各地的公共高爾夫球場玩。每天學習或做新事物，可令人耳目一新。一個有意義的目的是期待新的一天的理由。如果不能想到做一些新的事情，那麼就學習如何唱一首新歌、讀一本新書或一首詩。如果你彈鋼琴，不妨找一段新章節好好彈奏享受一番。

10.心存感恩

我最好的朋友總是提醒我「把你的祝福算上一份」。她有一個精神分裂症（schizophrenic）的兒子。也沒有詳細說明到底患有精神疾病的孩子，對父母的挑戰有多大，朋友沒有把生命歸咎於不公平，也不認為自己是受害者。她的態度是通過照顧兒子，在兒子的小組中做義工，以確保孩子們有一個安全和溫暖的環境。

態度是人生的關鍵，我選擇快樂。有人說：「做一個快樂的自己，那麼快樂的理由就會源源出現。」