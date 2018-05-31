警察局長終選3人入圍 代理局長意外落選惹爭議

（本報訊）西雅圖警局局長搜索委員會於5月25日下午宣佈，局長一職已進入終選階段，目前共有3名候選人入選。

令人意外的是，這3名候選人均未曾在西雅圖警局供職，而在前局長奧圖爾（Kathleen O’Toole）辭職後，暫時代理局長一職的貝斯特（Carmen Best）卻無緣留任，未能進入終選名單。

警察局長最終候選人分別是：明尼阿波利斯（Minneapolis）警局督察員艾迪·弗里澤爾（Eddie Frizell）、匹茲堡（Pittsburgh） 警局前警長卡梅倫· 麥克萊（Cameron S. McLay） 及奧斯汀（Austin）警局助理警長伊萊·雷耶斯（Ely Reyes）。

3名最終候選人結果出爐後，西雅圖警局代理局長貝斯特25日發表聲明稱：「曾經在我熱愛的城市出任警察局局長一職是無上的榮譽。我感謝市長給予我這一機會，並同意在局長人選確認前繼續擔任代理局長一職。我衷心祝願幾位候選人，他們都應該知道自己是多麼的幸運，可以領導諸多致力於為公共安全及經歷改革而奮鬥的警員們。我們將繼續努力，來迎合社區對我們的期望。以我們最好的服務、自豪感及奉獻精神，讓西雅圖警局成為全國最好的警局之一。」

候選人名單公佈後，社區內對於貝斯特落選的消息感到意外及擔憂。社區人士認為，貝斯特在西雅圖警局擁有26年服務經驗，並且一直在社區內十分活躍。而此次脫穎而出的3位候選人均來自其他城市，對西雅圖警局是否了解令人質疑。同時，南西雅圖犯罪預防委員會主席Pat Murakami表示，「我非常意外，我認為（結果）對於貝斯特警長及她對西雅圖警局所作出的貢獻十分不尊重。」

目前，3名候選人已進入最終面試階段，將由市長杜爾肯（Jenny Durkan）進行一對一面試後決定最終人選，局長一職由誰出任將於6月底或7月初正式揭曉答案。對於社區希望將貝斯特加入候選人名單的要求，杜爾肯表示：「冒昧地說，最有發言權的人是貝斯特本人，而她已經告訴我準備好繼續往前走了。她雖然失望，但尊重這一過程。」