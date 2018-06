你們中有多少人已早與父親疏遠甚至恨他? 許多人期望我們的父母是個不說廢話、充滿愛心、心存善良、具保護性、有責任感、具道德操守,事業有成且仍健在。想一想這些描述在現實生活中的含義,我們是不是有點苛求得過於天真? 有多少人渴望一位從未擁有的父親? 前奧巴馬總統在回憶錄《來自我父親的夢想-Dreams from My … [繼續閱讀……] about 原諒你的父親