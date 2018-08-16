普捷灣空氣污染又來了 山火煙霾損害市民身體健康

（本報訊）近期華盛頓州的空氣由於受到美加的山火影響，又再度被列為「不健康」，更被指稱糟糕程度比北京還差。來自本州各地市民都紛紛在社交網站上載不同的對比圖片，如上圖西雅圖在空氣清新時與空氣受煙霧影響（左）的分別，讓大家對空氣質素與污染的程度，一目了然。

因山火所造成的煙霾，對人體會造成一定的損害，特別是對一些體質較敏感的人。由於山火燃燒物主要是樹木植物，並混以其他雜物，燃燒後釋放的煙霾會令人的眼睛受到刺激或對呼吸系統造成損害。長期暴露於空氣污染環境下會容易引起胸口疼痛或心跳加速，這都會容易引起哮喘病發。除了咳嗽及呼吸困難外，一些市民都會因為空氣污濁而引起頭痛，喉嚨不舒服及流鼻水及容易疲倦。

根據疾病控制中心資料顯示，山火煙霾特別影響老人、小孩、孕婦及心肺科病患的健康。小孩由於呼吸系統還在發育中，他們吸入空氣的比例是按體重計算，故此承受空氣污染的能力遠比成年人低。環保機構特別提醒喘病患如發現受空氣中的煙霾物質影響，應立刻尋求醫療協助。

由於山火煙霾擴散快慢取抉於天氣，很多時真的需要聴天，在空氣質素還持續一陣子不健康時，雖然減少外出是保護自己的方法，但卻不一定適合大眾。故此若真的要出行時，市民可以查看空氣質素指數https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.local_state，然後決定逗留在戶外的時間。當被建議留在室內時，市民也要保持室內空氣清新，不要燃點蠟燭，最好利用壁爐或天然氣火爐，這樣可以減少污染。如欲令室內空氣流動，市民不妨啟動家居內的抽氣機或電風扇，都可以短暫舒緩空氣質素。

雖然外出時有關部門都會建議市民戴上口罩，但不是每一款口罩都能過濾空氣雜質，祗有那些具備過濾呼吸作用的口罩才能真正發揮保護效能。市民在坊間選購時應查明各種口罩的作用及自己的需要。即使當戶外空氣開始變得較為清新時，市民也要好好保護自己的呼吸系統，由於當煙霾已持續了一段時間後，煙霾要散開也需要等上一陣子空氣才能變回澈底清新的。

大人與小孩在煙霾的日子外出回到室內時最好也換上清潔衣服，不要將污垢帶進家內。如在戶外感到眼部不適，大家應馬上滴眼藥水，並多喝開水避免出現脫水狀態。長時期處於煙霾環境中也容易減弱身體的抵抗力。華州的空氣質素看來還會受到山火煙霾影響一些日子，市民在這期間最好做好準備，以免傷身。