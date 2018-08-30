華埠劫車綁架嫌犯落網 案件細節尚待調查

（本報訊）本月24日下午6:45，一男子於金街（S King Street）及美拿巷附近劫持一輛BMW私家車，並駕車逃跑。

西雅圖警方表示，有監控攝像頭記錄下案發當時的場景。一名女子從駕駛座下車去路邊支付停車費，車內副駕駛位置坐有一名男性乘客。該男子為駕駛人的兒子William Connor，現年33歲，存在身體發育殘疾。就在駕駛人下車付費時，劫車嫌犯跳入車中並將車開走。被盜車輛駕駛人報警稱該車為一輛2012年的寶馬328i硬頂敞篷車，持華州牌照，牌照號碼為AXL6052。

西雅圖警局一名警員在事發一小時後，於南郊塔奇拉市（Tukwila）發現被盜車輛，並驅車追趕，不料半路與一輛皮卡相撞造成翻車。該名警員與皮卡上的司機和一名乘客均被送醫治療，所幸三人均只受輕傷。

當日晚9時許，在民眾提供線索幫助下，西雅圖警方在先鋒廣場（Pioneer Square）附近發現丟失車輛上的乘客，並將其安全帶回與家人團聚。

25日凌晨，失竊車輛被波特蘭（Portland）警方在俄勒岡州波特蘭市攔下，駕駛車輛的31歲男子被警方扣押。目前波特蘭警方正在與西雅圖方面協調，希望盡快將嫌犯送回，其餘案件細節尚在調查中。