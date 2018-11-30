金郡巴士測試新款電動車 單次充電可行駛140英里

（本報訊）日前，金郡巴士（King County Metro）宣佈，將開始對新款快速充電巴士進行測試。與之前舊版本的電動巴士相比，新款電動巴士續航能力有顯著提升，單次充電便可持續行駛140英里路程。

早前，金郡巴士方面就已經宣佈，公司方面計劃在2040年前實現全車隊零排放目標，而此次測試新款電動巴士對於實現這一目標起到了至關重要的作用。

金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）表示：「帶領零排放交通運輸轉型需要兩個因素，即創造性和合作性，這兩個因素我們都具備。我們為生產商提出了具挑戰性的難題，讓他們製造可靠的巴士電瓶，來滿足我們巴士服務所需的長途續航及爬坡能力。此次測試是我們邁向擁有以再生能源供給的清潔及安靜車隊的下一步。」

目前，金郡巴士正在進行由柴油電力混合發動機巴士向全電動發動機巴士車隊轉型。在全美範圍內，金郡巴士是使用混合發動機巴士最多的公司。公司方面希望經由此次測試，在社區範圍內減少碳排放。

金郡巴士總經理Rob Gannon表示：「在完全提交生產商進行批量生產之前，我們必須按照步驟對這項快速移動的科技性能進行測試。我們的目標是以此交換更潔淨的未來，支持我們所服務的社區健康」。