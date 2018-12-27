高架橋拆除將帶來重大交通變革 市中心擁堵問題或持續數年

（本報訊）西雅圖交通大擠壓（Seattle Squeeze）將在2019新年鐘聲敲響之際慢慢逼近。

1月份即將開始的阿拉斯加路高架橋（Alaskan Way Viaduct）永久關閉並拆除工程，將為本地交通帶來重大變革。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）表示：「我們知道在西雅圖市內通行的方式將發生重大改變。民眾需要了解到，這一『新常態』將持續數年時間，而非短短數月。」

所謂的「西雅圖交通大擠壓」將從1月11日阿拉斯加路高架橋關閉開始算起，SR-99地下隧道將於3週後正式開放通車，通車後隨即便迎來超級碗（Super Bowl）週末。隨後，在3月23日，西雅圖地下隧道車站將僅供輕軌使用，其餘巴士需改在路面行駛。

對此，金郡巴士（King County Metro）方面稱，將有7條主要巴士線路被提至路面行駛，這將對所有巴士線路造成巨大影響。

而高架橋拆除後，阿拉斯加路夏天將迎來大規模修路，施工將持續至2021年。但北門（Northgate）輕軌路線的開通將為堵塞的交通帶來一定程度上的緩解，而市中心多處道路施工無疑也為原本就糟糕的交通帶去更大壓力。但市長表示：「在這些工程結束後我們就完工了，這將是十分值得的事情。」