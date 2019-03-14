Bloodworks Northwest: 對血液供應多樣化的需求變得更加迫切

編者按： Bloodworks Northwest是一家血庫和醫學研究機構，總部位於華盛頓州西雅圖，為華盛頓州西部和俄勒岡州（Oregon）的90家醫院提供服務。它以前被稱為普捷灣血液中心和金郡中央血庫（the Puget Sound Blood Center and King County Central Blood Bank）。

在我們眼前西雅圖的面貌正發生變化。想要證明嗎？只要在亞馬遜園區散步，就會發現我們的人口正在增長且變得更加多樣化和年輕化。普捷灣地區委員會（The Puget Sound Regional Council）表示，有色人種佔我們地區人口的35％。

這是1990年的兩倍多。儘管對本地經濟的影響已有詳細記錄，但對本地維持充足血液供應能力的影響，尤其是適用於有色人種則愈來愈受到關注。

隨著普捷灣地區的發展， 該地區領先的血庫和醫學研究機構Bloodworks Northwest表示，太平洋西北地區對血液供應的需求也愈來愈大。因此，Bloodworks正在接觸所有年齡段的捐贈者，特別是亞洲捐贈者），以幫助該中心滿足日益增長的血液需求，同時也尋找經濟捐助以通過移植和輸血來挽救需要者的生命。

Bloodworks現在面臨著持續愈來愈多需要亞裔捐血者的挑戰且需求量很大，Bloodworks每天需要超過900單位的血液。

Bloodworks Northwest的首席醫療官Yanyun Wu博士說：「雖然亞裔社區的獻血量正在增加，但與我們地區的其他族裔相比仍然很低。中心希望大家為許多疾病和病症者捐血，包括移植和幫助幹細胞接受者。我們需要紅細胞和血小板，我們需要盡可能多的不同族裔背景的人捐血。」

在某些情況下，Yanyun Wu博士說：「因為來自本地亞裔社區的血液如此之低，中心常常被迫向夏威夷州尋求合適的血液以匹配亞裔患者， 因為有更多的亞裔在那裡生活，隨著西北地區不斷增長的亞裔人口，愈來愈多的亞裔患者需要輸血。根據最新數據，超過90,000名華裔美國人生活在西雅圖地區25英里半徑範圍內，而這一數字預計只會增加。不滿足這種需要的後果實際上是攸關生死的問題。」

3歲的Zainab是一名住在南佛羅里達州的巴基斯坦（Pakistani）女孩，患有危及生命的疾病需要一種特殊的血液，因此引起全國的注意，需要尋找一種稀有血型的合適捐贈者。 OneBlood是南佛羅里達州的一個血液中心，已經呼籲可能的匹配到的血液一直延伸到達太平洋西北地區來尋找。他們正在尋找一個完全由巴基斯坦、印度人或伊朗人（Pakistani, Indian, or Iranian）組成的捐血者，但到目前為止，還沒有找到合適的捐贈者。

但血液製品行業（blood products industry）仍存在其他挑戰。大多數捐助者的年齡繼續攀升。隨著捐血者基礎不斷老化，Bloodworks表示， 中心也在開拓尋找年輕的亞裔捐贈者，特別是加強千禧一代（millennials）。結果他們開發了一個新的移動應用程序（mobile app）。Bloodworks表示現在比以往任何時候都更容易預約捐血者。中心要求捐贈者將“bloodapp”一詞發送到91985。新應用程序的開發人員表示，千禧一代的捐贈者很欣賞該應用程序的功能，鼓勵捐贈者組建捐血者「社區」。中心的研究表示bloodapp已經在年輕的捐血者群中產生了共鳴作用。

Bloodworks 社會影響（Social Impact）總監Juan Cotto表示，資金也可以成為生命線。Cotto表示：「Bloodworks Northwest致力於血液供應多樣化的事業，因為它是為太平洋西北地區所有社區提供服務的一種方式。我們在社會影響任務中發揮的最重要作用是找不到少數族裔獻血者，因為我們知道他們在那裡。我們最重要的作用是啟動少數族裔獻血者，這就是社會影響。與科技行業一樣，財政捐助刺激了創新，特別是在少數族裔社區，而研究經費使得Bloodworks能夠做到這一點。」

Yanyun Wu博士和總監Juan Cotto都同意，不論是捐血還是捐款後果是挽救生命。專家說，無論你的族裔背景如何，1/3的人都有可能需要在我們生命的某個階段進行輸血。