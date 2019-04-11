華人總統候選人楊安澤將於5月造訪西雅圖

（本報訊）首位以民主黨人身份參加總統大選的華人候選人楊安澤（Andrew Yang）日前宣佈將於5月3日造訪西雅圖，下午6時在天然氣廠公園（Gaswork Park）進行集會。同時，本地華人社區於當晚7:30在中國海景大酒樓（China Harbor）為其舉辦晚宴。

一些華人認為，楊安澤是首位參與大選的華裔候選人。其實不然，早在1964年，出生於夏威夷的華人鄺友良（Hiram Leong Fong）便以共和黨人的身份角逐過這一席位。

現年44歲的楊安澤出生於紐約，其父母在上世紀60年代移民至美國。他參與大選的口號便是「人性至上」（Humanity First），提出應向亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等大公司徵收增值稅（value-added tax，簡稱VAT），利用這筆收入資助他主張實行的「全民基本收入」(Universal Basic Income)項目，給所有18至64歲的美國公民每月發放1,000美元補貼。詳細報道見：繁體：成為民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士－－楊安澤；简体：成为民主党史上首位争取总统候选人提名的亚裔人士－－杨安泽

在這一主張下，楊安澤已獲得來自全美20個州的8萬捐款者的支持。雖然楊安澤當選的可能性微乎其微，但本地華人代表仍表示將竭力支持。身為共和黨人的中國海景酒店老闆孫樂瑜先生表示，儘管自己可能會遭到其他共和黨朋友的譏諷，但仍將支持楊安澤競選，讓華人社區不失顏面。

本次晚宴由本地20餘位華人代表籌備，購買門票請登錄網站http://bit.ly/Yang-seattle-0503。關於晚宴詳情，請致電Winston Lee：425-522-2668。