鴨子船事故慘致死 華州修改百年法規 方便受害人索賠

（本報訊）本月15日，華州立法機關就意外致死受害人家屬索賠法規進行修改。原定法律要求意外死亡的死者家屬必須居住於美國，並可證明在死者生前經濟依附於死者，此條法律制定於1909年，在華州已有超過百年歷史。

新法案在15日接受眾議院投票，最終以61-37的結果通過，加之早前已在參議院通過表決，現已提交州長簽署，即將成為正式立法。新法廢除了要求受害者家屬必須身在美國才可索賠的條件。西雅圖民主黨眾議員Sharon Tomiko Santos表示：「此項法案不僅修改了華州從排外年代延續至今的殘餘，更加改變了人們認為子女18歲成年後，從父母對他們的愛應該減少的錯誤想法。」

由於鴨子船事件導致5名國際學生不幸身亡，在庭審過程中被告方提及1909年的這條律法，稱其旨在保護當地企業，免受外來移民控訴。對此，新法案的主要發起人——民主黨籍參議員長谷川（Bob Hasegawa）表示，這一規定是種族歧視。而在新法規定下，意外死亡的遇難者家屬只需證明自己在「感情及心理上」需要死者支持，即可提出索賠。

對於這一法規，多數共和黨立法者表示反對，他們認為家屬可因「失去摯愛」而起訴索賠，一些醫院及企業業主紛紛表示擔憂，認為這將大幅增加企業遭到控訴的概率，一些企業及醫院或許將因為需要作出賠償而關門大吉。

Sharon Tomiko Santos表示自己認同企業這一擔憂，但允許意外死亡家屬提出賠償要求是執行正義的最基本形式。