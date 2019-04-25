阿拉斯加高架橋拆除工程竣工日期恐延遲

（本報訊）隨著阿拉斯加高架橋（Alaskan Way Viaduct）拆除工程的推進，市中心磚瓦灰塵飛落。同時施工隊表示，此次工程困難程度遠大於預期，橋樑結構框架十分堅固，使得工程進展緩慢，竣工日期恐將延遲。

海鮮快餐店Ivar’s總裁Bob Donegan表示，華州交通署在過去一週內通知濱水區商戶和旅遊業各負責人員，稱承包商在6月22日前恐無法完成派克街（Pike Street）至Yesler Way間雙層橋體的粉碎工程。

此前，華州交通署曾預計拆除工程在2月14日開始，並將於6月1日完工。拆除工程的分包商FERMA正在向當地商戶及住戶介紹濱水區新景象，拆除高架橋將為當地帶來更多陽光。雖然拆除工程將比預計推遲完工，但仍有望在今夏完成，或將於8月迎來濱水區新面貌。

華州交通署發言人Laura Newborn表示，雖然從目前的工程進度來看，初期拆除速度十分緩慢，但承包商已經尋求更有效率的方式進行施工，且已經完成的拆除工程為大型機械敞開道路，後續工作速度將大幅提升。

儘管如此，周邊商家仍然心懷不安，因為夏季高峰期即將到來，遊客在施工地點容易迷路，將對當地景點及商家造成影響。但同時，高架橋的拆除工程也成為很多人一生僅能目睹一次的壯舉，許多當地居民及外地遊客紛紛駐足拍照留念。