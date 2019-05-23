榮膺本年度余海量公民獎 僑領李文輝實至名歸

(本報訊）美洲同源會西雅圖分會日前在中國海景大酒樓舉行二O一九年年度晚宴，席間頒發了余海量公民紀念獎，分別表揚對社會作出近半世紀無私奉獻近的社區領袖李文輝；積極推廣本地藝術文化、曾擔任西華報基金會董事主席的Kathy Hsieh及由金郡郡議會首位華裔女議員周馬雙金女士創立的中華會館中華女子體操隊，希望以他們的領導與服務社會及捍衞市民權益精神，鼓勵更多亞裔人士參與社區，服務社群。

已屆退休之年的李文輝是西雅圖華埠代表人物，備受大眾尊敬，大家匿稱他為「輝哥」或「輝叔」。每當走入西雅圖華埠的大街小巷，李文輝對社區的參與及貢獻，總是有目共睹的。華埠牌樓經過數十載風雨掙扎及在屢欠足夠籌建基金的情況下，結果李文睴聚合社區內分散力量，令大家團結一致，最終實現了西雅圖華人的牌樓之夢。

李文輝多年來義務參與本地不同的社會服務機構及社團，深知並理解本地華裔的欠缺與需求。他對回饋社會的堅持，祗要能力所及，依然是以一路走來，始終如一的態度去處理應做的善行。即使目前已退休，但對社區那份關顧的心仍然不變。他是西雅圖連續推行了六年的敬老千人宴的中堅籌委份子，目前又全面投入忙於在五月底於華埠康樂酒家一連三晚招待逾一千名七十二歲或以上長者免費晚宴的大型慈善活動。

正因為他一直以來服務僑社累積所得的福蔭，每當他開口為社區有所求時，大家總是樂意支持附和。他個人以身作則，樹立當社區階模的好榜樣。