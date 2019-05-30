使用假手機騙取百萬美元 俄勒岡州中國留學生認罪

（本報訊） 大約1個月前，美國聯邦調查局（FBI）宣佈起訴俄勒岡州（Oregon）兩名中國留學生，二人涉嫌使用假手機換取真iPhone，從中非法盈利近百萬美元。

日前，兩名嫌犯之一的蔣某在出庭時承認走私罪名，未來或將面臨最高10年監禁及200萬美元或兩倍於其收入的罰款。另一名嫌犯周某某被控在出口自資料上提供虛假信息，但尚未認罪。

FBI記錄案件經過為，蔣某及周某某兩人在俄勒岡州求學過程中，使用至少2,000部由國外進口的假冒iPhone，以「無法開機」或「設備損壞」的理由，向當地蘋果店騙取新手機。在新手機到手後又將其轉售寄回中國販賣，其中收穫的利潤由二人在國內的同夥轉給周某某的母親，並由其母親存至銀行，供二人在美國使用。

在大多數情況下，兩名嫌犯使用在線申請方式進行索賠，並將假手機郵寄到蘋果店，偶爾也會親自去往蘋果店尋求賠償。

專業人士表示，一部假iPhone手機的成本價僅有30美元，而出售一部真的iPhone手機二人就可獲利600美元。

法院文件顯示，二人在2017年一年內便用此狸貓換太子的伎倆試圖退回2,000餘部假手機，提交3,000多份索賠要求。蘋果公司曾駁回其1,500餘次索賠請求，但仍賠償了其中1,493部手機，損失高達895,800美元。

兩名詐騙嫌疑人均為俄州工科畢業生，在此次事發後，不僅惹上官司，還面臨合法簽證被永久吊銷的結果。

二人在出庭時辯稱，他們對於從國外寄來的手機是假貨一事並不知情。這批假貨在2017年4月引起FBI注意，FBI在波特蘭港查獲可疑貨物並尋找源頭。後發現蔣某為這批貨物的進貨商。FBI在搜查蔣某住所後，發現其藏有300餘部假iPhone。