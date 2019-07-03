2020年美國人口普查 不列「公民身份」問題 華裔更應該積極參與

2020年美國人口普查又被稱為人口普查2020，是美國的第24屆全國人口普查，將於2020年4月1日人口普查日進行。

人口普查重要性

作為一個以選民的選票來決定國家走向的美國，根據居民人數劃分國會選區 (congressional district) 是非常重要的一環。因此美國的建國先賢們把國家必需定期進行人口普查寫進了憲法。

根據美國憲法的要求，美國的人口普查自1790年以來每10年進行一次。2010年美國人口普查是美國上一次的人口普查。美國法典第13章要求全體美國人參與美國全國人口普查。

每10年一次人口普查統計居住在各個地區的每一個人的年齡、性別、族裔等信息。這些數據資料將被作為劃分選區的依據。聯邦、州、地方政府會根據這些數據配置醫院、學校、老人中心、災難救助等資源，甚至私人企業也會參考這些政府公開的數據制定發展計劃。公路、鐵路、飛機場等基礎設施建設也會參考人口普查的數據。

不問「公民」身份

6月27日美國最高法院發佈了一項5-4裁決，以維護針對美國2020年人口普查的公民身份問題的禁令。也就是最高法院決定，2020人口普查表不能列「公民身份」問題。

最高法院裁定，商務部關於公民身份問題的決定與該部門向法院提供的證據和理由不符作為回應。西雅圖市長鄧肯(Jenny Durkan)，市檢察官Pete Holmes，市議會成員M.Lorena Gonzalez以及Teresa Mosqueda發表聲明說：「今天最高法院的裁決是民主的勝利」。

力求準確

為確保民眾意識到回應調查的簡單、安全及重要性，人口普查局此次與行業、私營及政府等多方合作，運用最先進的科技提供線上、電話、郵寄這三種填表方式，力求促成美國史上數據最準確的人口普查。

The Annie E. Casey基金會總裁Lisa Hamilton說，往年有超過200萬兒童未被十年一次的人口普查統計，佔兒童總數的10%，這次該機構將與人口普查局合作，爭取讓所有兒童紀錄在冊。

誰應該接受普查

人口普查的對象不局限於美國公民。綠卡持有者，留學生，工作簽證，親屬簽證，甚至還沒有拿到美國身份的人都要參與人口普查。因為無論一個人以何種身份居住在美國，他都有可能用到醫院、學校和公路等資源。

人口普查的目的是獲得統計學數據以幫助政府和社會更合理地分配資源。這些統計學數據並不需要與某一個人掛鉤。但是為了保證數據的準確性，防止有人重複填表，人口普查表中需要一些個人信息，比如名字、地址等。這一要求造成了很多人的擔心，歷史上也確實發生過數據被違法使用的情形。為此，美國制定了嚴格的法律禁止政府和個人使用人口普查中的個人信息。美國人口普查局是聯邦政府機關中對個人信息保密最嚴格的機構，任何泄露人口普查數據中個人信息的行為都是嚴重違法的。

普查資金運用

在2020年人口普查中， 超過160億美元的聯邦資金用於關鍵國家基礎設施，慈善合作夥伴宣佈了150萬美元的總撥款，使社區組織能夠在華盛頓州的社區開展有效的外展活動。由西北慈善組織管理的華盛頓州人口普查平等基金宣佈，向28個支持全州社區的組織和部落提供80萬美元的資金。此外，由西雅圖基金會、金郡和西雅圖市建立的區域人口普查基金，通過21筆撥款向在金郡歷史上代表性不足的社區服務的非營利組織投資71萬美元。

華裔更應該積極參與

最高法院27日決定，2020人口普查表不能列「公民身份」問題後，不少亞裔社團代表表示，這只是勝利第一步，後續工作仍任重而道遠。

亞美公義促進中心( Asian Americans Advancing Justice)2020人口普查全美網絡經理An Le表示，最高法院的決定非常正確，符合人口普查應該統計所有民眾的原則，這是一場值得慶祝的勝利。

根據現有數據，在美華人人數已達500萬，對全體美國華人來說，這是一個重要的里程碑，顯示了在美華人是一股不可忽視的政治力量。在美華人人數的增加，給我們在美國生活的方方面面帶來諸多益處。各個族裔都在鼓勵本族裔的人積極參與人口普查，並在表格中填上自己的族裔名稱。

每年大約有6,000億美元的聯邦預算是根據人口普查的數據決定流向哪些社區。為了自己所在的社區能夠獲得合理的資源，我們每一個人都應該積極參與人口普查。

如今2020人口普查表不列「公民身份」問題，民眾更應該積極參與。