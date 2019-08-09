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2019年7月31日

贺明律师事务所就埃塞俄比亚航空公司坠机事件起诉波音公司。

华盛顿州西雅图——今天，贺明律师事务所代表埃塞俄比亚航空公司一架波音737 Max 8客机坠毁事故中两名遇难者的家属，对波音公司提起了联邦诉讼。

起诉书里的三项指控: 1) 波音737 Max 8在其设计缺陷, 2) 波音新的计算机系统对飞机的飞行员,航空公司和美国联邦航空局存在隐蔽的危险, 3) 即使2018年10月29日,一架波音737 Max 8在印尼坠毁, 但波音公司并未告知飞行员危险的新计算机系统。

埃塞俄比亚航空公司ET 302航班于2019年3月10日从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴起飞。机上有来自30多个国家的8名机组人员和149名乘客。他们前往肯尼亚。大约有50名乘客是去参加联合国环境大会的。

起飞后不久，这架飞机就出现了飞行控制问题，很像狮航(Lion Air)的JT 610航班。四个月前，这架飞机坠毁，机上189人全部遇难。两架飞机都在高速过山车中爬升、俯冲、再爬升，最后以每小时约500英里的速度俯冲到地面。东航302班机上的156人全部遇难。

在两起坠机事件中，这架飞机都是一架新的波音737 Max 8。在与空客竞争的推动下，波音用更大、更强大的发动机改装了737飞机。新的发动机产生了一个结构缺陷，使飞机不稳定，上升的危险坡度可能导致失速。

波音公司试图用计算机软件MCAS(机动特性增强系统)来解决这个硬件问题。MCAS的设计目的是，当单攻角传感器的数据显示飞机接近失速时，就迫使飞机的机头向下。

MCAS启动时，飞行员没有收到任何警告。此外，飞行员再也不能使用控制栏来回收飞机的手动控制。

为了节省成本，并呈现出与之前737机型保持一致的假象，波音大幅修改后的737 Max 8的飞行员培训计划包括一个56分钟的iPad程序，这个程序严重不足。

贺明律师事务所在起诉书中称，波音“在设计上隐瞒了这些缺陷所造成的危险，先是在认证过程中向美国联邦航空局隐瞒了这些缺陷，然后又向联邦航空局隐瞒了这些缺陷，从而越过了简单过失和故意不当行为之间的界限”

最糟糕的是，波音没有对飞行员进行适当的培训和通知。”

在狮航坠机事件后，当飞行员得知MCAS在他们不知情或没有接受适当培训的情况下就被安装时，他们非常愤怒。美国联合飞行员协会(Allied pilots Association)安全委员会主席、机长迈克•米切里斯(Mike Michaelis)对《华尔街日报》表示:“他们在飞机上安装了一个系统，却不告诉飞行员是谁在操纵飞机，这是非常愚蠢的，尤其是在飞机涉及飞行控制的时候。”

根据美国联邦航空局的命令，波音公司在狮航坠机事件后发布了一份机组人员操作手册公告，但信息不足。该公告的其他缺点包括，没有通知飞行员他们失去了用控制栏恢复飞机手动控制的能力。公告甚至没有明确提到MCAS。

埃塞俄比亚当局关于ET 302飞机失事的初步报告显示，飞行员遵循了波音公司提供的指示，包括紧急程序，但未能挽救飞机。

埃塞俄比亚和印度尼西亚灾难的相似之处导致737 Max飞机在全球范围内停飞。飞机仍在停飞。

“多年来代表数百名受害者的经验，揭示了大多数空难案件的共同点，” 贺明律师事务所(Herrmann Law Group)负责人查尔斯•贺明(Charles Herrmann)表示。“在竞争激烈的市场中创造利润，往往需要削减安全措施。”

Herrmann Law Group成立于1950年，由前州参议员、州保险专员卡尔·贺明(Karl Herrmann)创立，专门代理人身伤害索赔案件的律师事务所，在西雅图和塔科马设有办事处。他们在代理 空难诉讼方面在国际上享有非常好的声誉。 他们目前代理着30个狮航空难受害者家庭。

贺明律师事务所的业务范围包括代理灾难性空难到汽车事故的各类人身伤害案件。如需更多信息，请访问网站www.hlg.lawyer，或致电贺明律师事务所Herrmann Law Group(电话:206.625.9104或253.627.8142)。

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