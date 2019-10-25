最低時薪將再上調 活在西市仍入不敷出

（本報訊）日前，西雅圖勞工標準辦公室宣佈，將於2020年1月1日再次上調西市最低工資。

根據最低工資條例，員工人數在501及以上的大型企業，最低每小時將支付員工$16.39；員工人數在500及以下的小型企業，需最低每小時支付員工$15.75。如果小型企業為員工提供每小時不少於$2.25的醫療福利，或至少每小時支付$2.25的小費，則最低小時工資要求可降低為$13.5。

由於最低小時工資的調整，本地許多小型企業因不堪重負而紛紛倒閉，此次收入的再次上調，無疑將為小型企業業主帶去更大壓力，未來預計將有更多企業宣佈破產。

國會預算辦公室在一項研究中指出，雖然最低時薪上調會直接使得1,700萬民眾工資上升，但同時也可能造成130萬人失去工作。由於工資水平上漲，僱主在擇選員工時更傾向於富有經驗的員工，而剛剛步入社會尋求工作機會的年輕人則很可能會遇到更多困難。

然而，大多數企業給出的收入均高於$16/小時，卻仍舊難以尋找合適的勞工，這使得「提薪」的規定形同虛設。造成這一結果的主要原因是$16的最低時薪相較於高昂的生活成本來說根本不值一提，很多人仍然選擇離開西雅圖另謀他就，這就造成了一定程度的勞動力短缺。