AARP樂齡會義工戈齊民先生 關注年長者的生活和老化議題

關於AARP樂齡會：AARP樂齡會 是一個擁有將近 3,800 萬會員的非營利及無黨派組織，旨在透過改變美國對於年長的定義，幫助人們將目標和夢想轉化為可實現的機會。AARP樂齡會 在全美 50 州、華盛頓特區、波多黎各及 美屬維京群島均設有辦事處，致力強化各個社區及改善一些與大多數家庭息息相關的議題，例 如：醫療保健、財務安全和個人發展。我們並關注在市場上的個人權益，悉心挑選值得冠以 AARP 樂齡會名稱的優質和高值的產品和服務。作為可靠的消息和資訊來源，AARP 並出版全球發行量 最大的《AARP 雜誌》(AARP The Magazine) 及《AARP 通報》(AARP Bulletin)。AARP 樂齡會不認可任 何公職候選人或對任何政治活動或候選人捐贈獻金。詳情請瀏覽網站 www.aarp.org或關注 AARP 推特@aarp 及 AARP 執行長推特@JoAnn_Jenkins。

AARP 樂齡會華盛頓州分會(義工) 領導戈齊民 (Jim Ko)先生，2015年從工作崗位退休後，並沒有放慢腳步，他現在擔任義工領導一職，代表將近940,000名AARP樂齡會華盛頓州成員指導活動。

他最近接受西華報英文版《the Northwest Asian Weekly》採訪時說：「我想幫助年長者，提升他們的生活品質。」

戈齊民生於台灣，8歲時與父母一起移居美國。他懷念的談起他到美國最初幾個月的情況。

戈說：「我們入境的第一站是西雅圖，因為我們在默瑟島（Mercer Island）上有朋友和家人。我現在已經60多歲了，但第一次見到西雅圖的美麗, 和吃新鮮脆蘋果的美味, 迄今印象深刻。」

儘管戈齊民最初落腳在華盛頓州西部，但他一生大部份的時間都在美國東岸度過-因為他的父親在紐約大學擔任教授。作為一名學生，戈齊民表示自己不是「典型的亞裔」。他笑著說：「我的數學很糟，而且我在學術上並不那麼優秀。」相反的，他說自己一直是一個體育狂熱者，並透露「我是賓夕法尼亞州 (Pennsylvania) 第一位亞裔高校足球運動員。」那段時間，他的父親在賓州找到工作，所以他的高中是在匹茲堡上的。

戈齊民說：「在客場比賽中，我們需要去一些藍領階級的城鎮，那裡的人以前從未見過亞洲人，更不用說亞裔足球運動員了。」當時，戈齊民說自己既是防守，也是進攻球員。他是一名後衛和巡邊員。他說：「我不是最好的球員，只是候補球員。」

戈齊民之後在康奈爾大學（Cornell University）獲得了學士學位。他曾為Bristol-Myers Squibb工作，由公司付學費，從哥倫比亞大學（Columbia University）獲得碩士學位。他還曾在一家現在稱為Kraft Foods和 Campbell Soup的公司工作。為這些公司在國外出差工作了30年。

戈齊民說：「在我所從事的大多數工作中，都是擔任領導職務。我不是工程師，科學家，也不是研究和開發人員。但我從年輕時候就擔任總經理……身為一個領導白人組織的少數族裔，是個令人振奮的挑戰。」

2011年，星巴克給了他非常優秀的職務和條件。因此戈齊民及家人搬回到西雅圖為開始星巴克工作。另一個搬回西雅圖的理由，是因為他年邁喪偶的父親健康狀況每況愈下，而戈齊民由於頻繁旅行出差，使他難以照顧到父親。因此，他在2015年決定退休，並成為父親的專職護理員。

戈齊民回憶說：「父親當時已經95歲，我和他一起度過了他生命的最後一年。」

就是在那段時間，戈齊民開始看到「這些讓我真正震驚的狀況，就是在美國的老年人活得非常辛苦。在亞洲，長者的家庭成員會由年輕一代照顧，而在美國，老年人只能自己照顧自己。」

他目睹了年長者經歷的孤獨，處處需要別人幫助，或自己養活自己。因為大多數美國年輕人不想進入照顧這一領域工作，他注意到在美國許多醫護人員來自海外。現在，由於懲罰性移民法（punitive immigration laws）禁止外國人進入美國，戈齊民擔心將來會沒有足夠的看護者來照顧他。那時候，他在AARP樂齡會遇到了一些志同道和的人，就開始成為該組織的義工。

戈齊民表示：「總有一天，我也會老，當然不想重複現在這些耆老們現在經歷的艱難的處境。我今天當義工，間接地是在將來幫助將來的自己。」

作為AARP樂齡會義工，他的首要任務之一是與亞裔社區互動。他說：「AARP樂齡會[華盛頓州]有100萬成員，但是亞裔美籍佔的人數是相當有限的。」戈齊民已在AARP樂齡會建立基礎，例如與健安，仁人服務社和日本療養院Keiro建立了聯繫網絡。他繼續在社區中建立關係，同時也加入了華裔美國人聯盟等組織（Chinese American Citizens Alliance）。

當被問到對行動主義(activism)看法時，戈齊民說：「許多亞裔成員都不喜歡在大眾面前發聲，去領導運動,或推動改變議題的主動性。」他強調說：「要走出來面向大眾，並確保訴求的聲音被聽到。」

戈指出，2019年AARP樂齡會華盛頓州最大的勝利之一是通過了議會的一項長期護理措施，該措施將幫助人們支付各種服務費用，包括居家護理助手、成年人家庭住房、輔助生活住房，技能護理設施等。福利還可以用於支付醫療設備（如緊急警報設備）和服務的費用，包括房屋改建、運輸或為耆老準備飯菜。

戈齊民說： 「《長期護理信託法－he Long-Term Care Trust Act》將制定一項公共的長期護理計劃，為華盛頓居民提供靈活而有意義的福利，確保家庭可以選擇最能滿足親人需要的護理環境和服務。」以通貨膨脹指數計，既得和合資格的員工，基於僅百分之一的一半（0.58％）的工資溢價/扣除（payroll premium），將可獲得36,500美元的終生福利。薪資溢價將從2022年開始收取，信託基金將從2025年開始支付福利。

戈也為AARP樂齡會[華盛頓州]通過立法保護老年人，避免數據洩露個人信息，防止詐欺而所做的工作感到自豪。他和AARP樂齡會現在將注意力轉向限制處方藥的價錢。

戈齊民說： 「西雅圖地區有很多中年的亞裔成員，他們在工作上都有很好的職位。現在是參與AARP樂齡會的時候了。AARP樂齡會經由你的支持，會將亞裔成為『龐大而有影響力的社區』。」