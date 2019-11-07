市議員選舉Sawant落後 港務局職位曹世鉉意外領先

（本報訊）11月5日晚，本年度選舉首批選票統計完畢，在初期統計結果中，西雅圖市議會第3號席位現任議員Kshama Sawant落後對手Egan Orion。除Sawant外，其他現任議員均在選票上暫時領先競爭對手。

值得一提的是，角逐西雅圖港務局港務專員職位的韓裔候選人曹世鉉（Sam Cho），意外領先頗具政治經驗的表爾威前市長Grant Degginger，以56.8%的得票率成為當選的熱門人物。

最終選舉結果將在未來幾天內逐步揭曉。至截稿前，部分金郡選舉初步統計結果如下：

西雅圖市議會

● 第1選區議員： Lisa Herbold得票51.65%；Phillip Tavel得票48%。

● 第2選區議員： Mark Solomon得票43.65%；Tammy Morales得票55.84%。

● 第3選區議員： Egan Orion得票52.83%；Kshama Sawant得票45.78%。

● 第4選區議員： Alex Pedersen得票57.43%；Shaun Scott得票42.25%。

● 第5選區議員： Debora Juarez得票57.59%；Ann Davison Sattler得票42%。

● 第6選區議員： Dan Strauss得票52.56%；Heidi Wills得票46.92%。

● 第7選區議員： Jim Pugel得票49.83%；Andrew J. Lewis得票49.73%。

金郡議會

● 第2選區議員： Girmay Zahilay得票56.75%；Larry Gossett得票42.83%。

● 第4選區議員： Abigail Doerr得票25.56%；Jeanne Kohl-Welles得票73.85%。

● 第6選區議員： Bill Hirt得票22.28%；Claudia Balducci得票77.31%。

● 第8選區議員： Joe McDermott得票82.19%；Michael Robert Neher得票17.32%。

西雅圖港務局

● 港務專員2號席位：曹世鉉得票57%；Grant Degginger得票43%。

● 港務專員5號席位：Fred Felleman得票70%；Garth Jacobson得票30%。

議案

● 88號公民票選議案（華州平權法案合法化）： 48.59%讚成；51.41%反對。

● 976號動議案（將多數汽車標籤註冊費降低至$30）：55.07%讚成；44.93%反對。