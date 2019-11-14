重磅！微軟華人高管 執行副總裁沈向洋將離職

（本報訊）微軟公司（Microsoft）13日發佈消息，稱其執行副總裁沈向洋（Harry Shum）將於明年2月1日正式離職，其職位將由首席技術官Kevin Scott接手，至於沈向洋離職後去處，微軟方面並未給予任何說法。

作為微軟華裔高管，沈向洋在公司任職23年，是在陸奇（Qi Lu）離開後，微軟公司內職位最高的華人。他於2013年擔任執行副總裁，進入核心管理層，負責微軟研究院的技術和研究公司。

自微軟前CEO鮑爾默（Steve Ballmer）離職後，新CEO納德拉（Satya Nadella）一直在對執行副總裁進行大換血，在沈向洋離職後，所有執行副總裁職位的更換便已全部完成。

納德拉表示，沈向洋計劃離職已有一段時間，他將在離職後翻開職業生涯的新篇章，但仍將擔任自己和蓋茨（Bill Gates）的顧問。同時，他對於沈向洋為微軟做出的貢獻深表感激之情，並盛讚其在電腦科學及人工智能領域留下了不可磨滅的重要遺產，為未來創新打下堅定基礎。

沈曾在2016年美籍亞裔技術與創新遠見獎中受到本報表彰。沈向洋本人在離職感言中稱，自己非常榮幸在微軟這一偉大的公司任職23載，並感激多年所學所獲，但未透露此後的就職意向。