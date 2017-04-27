一般來說，大學生畢業不久後，男女之間的收入差距就會開始顯現。據Glassdoor公司近日發佈的一項研究顯示，在大學畢業五年後，男女之間的收入

比就會達到100:88，也就是說，同樣是工作，男人能賺1美元，女人只能賺0.88美元。這還只是大學畢業生之間的差距，如果將尺度到整個美國經濟，男女收入比就會擴大到100:82。該研究的作者們指出，這是由於隨著年齡的增長，男女收入差距還會繼續擴大。

該研究選取了46,900份簡歷對男女薪酬差異進行衡量。在50個最常見的大學專業的畢業生中，男性在畢業五年後的平均薪酬為56,957美元，女性為50,426美元。

男女之間的這種薪酬差異，在某種程度上也是由於男女對大學專業和工作崗位的選擇不同而造成的。比如在10個平均薪資最高的專業中，有9個都是以

男性為主力軍，如電腦科學和電子工程等；而在10個平均薪資最低的專業裏，卻有6個以女性居多，比如社交網路和醫療管理。

即便是從同一專業畢業的大學生中，男女的薪資差異也是依然存在的，男性往往仍然能拿到更高的薪水。

不過這種趨勢並非是絕對的，也有些專業女性賺得比男性多，而且它們並非都是低薪專業——比如化學和機械工程等。

下表可以看出有哪些專業的畢業生在畢業五年後，女性能比男性拿到更多薪水。