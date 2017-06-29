國慶節將至 多地禁放煙花

（本報訊）國慶節將至，又到了民眾觀賞煙花的最佳時間。然而相關部門提醒民眾注意， 以下城市及地區法律禁止民眾購買及燃放煙花，違者將遭最高$5,000 的罰款。

金郡：得梅因（Des Moines）、Federal Way、Issaquah、肯摩爾（Kenmore）、肯特（Kent）、柯克蘭（Kirkland）、Lake Forest Park、Maple Valley、麥迪娜（Medina）、Newcastle、雷德蒙德（Redmond）、連頓（Renton）、Sammamish、西塔市（SeaTac）、西雅圖、岸線市（Shoreline）、塔奇拉（Tukwila）及Woodinville。

斯諾霍米甚郡：Brier、艾德蒙茲（Edmonds）、埃弗雷特（Everett）、 Gold Bar、林伍德（Lynnwood）、Marysville、Mill Creek、 Mountlake Terrace、Mukilteo 及Woodway。

皮爾斯郡：Fircrest、Ruston、Steilacoom及塔可瑪（Tacoma）。

斯卡吉特郡（Skagit County）： Anacortes、伯靈頓（Burlington）及Concrete。

瑟斯頓郡（Thurston County）：Lacey、奧林匹亞（Olympia）。

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