西雅圖的派克市場存在遠超過一個世紀，它由早期反映民生到現在成為西雅圖旅遊商標，見證了西雅圖一百多年來的變化，銜接古今。擴建及翻新後的派克市場適時接上時代之棒，融入了西雅圖市的摩登步伐，在西雅圖市中心黃金地段中不但不被地產商排斥拆掉，反而成功地擴建翻新，屹立不倒。

對到此一遊的旅客而言，派克市場是一個好景點，也是華州小縮影。華州代表性的山水景緻盡現眼前，華州特產與工藝品也在市場內陳列出售；華州著名美食也由市場內多元化的食肆供應，豐儉由人，任君選擇。

派克市場擴建部份在本週四正式開幕啟用後，對穿梭於市場與海濱區的遊客更方便。這一開通，立刻接上地氣，令原來兩個旅遊區的人流滙合相通在一起，相輔相承，興旺商機，惠及遊客與商戶，也成為本地市民的消閒的新亮點。派克市場是一個發展成功的市場實例。與之相比，位於東區巴索市即將面臨清拆讓路給地產發展商的景點「鄉村市場」，命運就差得遠；這主要是經營性質不同與管理有異所致。

派克市場的成功發展離不開派克市場基金會，它將派克社區整合，在以市場為核心的同時再緃橫雙向擴大發展，向政府爭取撥款與向社會各界善長要求大解善囊，幫助派克社區，照顧區內長者與弱勢社群，實現了取諸社會用諸社會的承諾，活化了派克市場的氛圍，保留了市場應有的風味，不流於高檔，取中庸之道，讓它永遠是一個屬於普羅大眾的市場。