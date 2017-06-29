西雅圖市長的候選人被邀請談論影響亞太島民（API）社區的一些問題，其中市長候選人中的Gary Bose、Tiniell Cato、Jenny Durkan、Jessyn Farrell、長谷川、Mike McGinn、Cary Moon、James Norton、Larry Oberto和Nikkita Oliver已出席在6月22日舉辦的名古屋茶館活動。候選人提前要求填寫問卷，這是他們對這個問題的回應：

請指出西雅圖API社區關注的前三大問題？

Gary Brose：華埠國際區的交通和基礎設施，西雅圖立法對API小企業的影響以及公民的安全。

Tiniell Cato：需要社會、經濟和政治上的平等。

Jenny Durkan：無家可歸和經濟適用住房，公共安全和警察改革以及教育。

Jessyn Farrell：平等、多語言和文化敏感的教育獲取和社會服務、民事和人權以及小企業的經濟機會。

長谷川：（缺乏）與市長辦公室的溝通，包括導航中心、移民和庇護城市（sanctuary cities）以及公共衛生和安全。

Mike McGinn：從房價上漲和稅收上漲，公共安全和教育上保護社區。

Cary Moon：在政治過程中的參與程度，發表聲音和代表性，對基礎設施的投資，經濟發展和公共安全以及社會正義和種族平等。

James Norton：無家可歸以及它對API社區的影響，API社區在城市政府中的聲音和住房問題的需求。

Larry Oberto：安全、負擔能力和機會。

Nikkita Oliver：安全問題以及解決像未破案的My-Linh Nguyen和Donnie Chin謀殺案、毒品和清潔、經濟適用房和老人護理設施。

請指出西雅圖市對API社區做過的一件事，你對此感到高興或不滿意，並告訴我們為什麼？

Gary Brose：西雅圖企圖以最低工資、病假、糖稅等問題微觀影響西雅圖的所有業務，但主要影響小企業。API社區非常具有創新和創業精神，城市所採取的這些步驟為小型企業增加了了一層複雜性，我認為這是不正確的。區內缺乏對商業的支持，我認為我們看到的是市長辦公室和市議會對API社區的無動於衷。

Tiniell Cato：在對人權和民權侵犯的文書錯誤進行評估，重寫或刪除之前，我對這個城市做的任何事情都不滿意。不遵守法律的程序、歧視所有民眾的公民權利，特別是包含華埠國際區、西雅圖、連頓市（Renton）、SeaTac、Tukwila和Burien的37區。這對我們所有人來說就是「進化」。團結就是力量，分裂則亡。

Jenny Durkan：我很高興市府在同意法令方面取得了很大進展，這將確保西雅圖警察局（SPD）進行必要的培訓，以尊重所有社區的公民權利，包括API社區在內。作為美國律師，我與西雅圖各地的社區領導人，包括API社區的領導人廣泛合作，聽取SPD如何更好地參與社區活動。我知道如果沒有社區成員、警務人員及其領導層、市領導、監察員和司法部的艱苦合作，就不可能取得進展。我知道API社區領導者是這項工作的關鍵，並且非常感激。

Jessyn Farrell：宣佈西雅圖是一個聖城是我們城市最重要的事情之一，因為它影響了我們城市的居民。如果我當選為市長，將確保我們仍然是保護城市，防止國家削減服務和資源威脅到居民的安全和機會，並站出來讓所有人來西雅圖並且在這裡發展。但我們的城市還有很長的路要走。我們的負擔能力、住房和無家可歸的危機影響了API社區和API擁有的業務，我們現在必需採取行動。同樣，西雅圖學校也有一個令人無法接受讓學生落後的現象，我們可以而且必需做得更好。

長谷川：我不滿意市府決定將導航中心（Navigation Center）放入國際區之前沒有聽取任何社區的意見。這像徵著領導層如何做出自上而下的決定，並將其強加給社區的一個更大問題。決策過程需要改變，以反映人民的參與和意願。

Mike McGinn：我擔心西市對於公共安全的擔憂並沒有足夠的反應。CID已經表達了具體的關切—— 需要實際的管理來確保城市的響應。幫派爭議和槍擊似乎在增加，這將需重新關注青年暴力預防和幫派干預。

Cary Moon：我對西市與小西貢社區對導航中心庇護所的選址明顯缺乏溝通感到沮喪。這個城市應該與社區直接進行溝通，提出過程和建議。我對SCIDpda正在努力協助API社區在CID的業務發展印像深刻，部份由市府經濟發展局資助。招聘和保留良好的企業，並與建築業主和租戶業務合作，幫助他們立足，這是市府如何確保社區企業成長的一個很好的例子。我想擴展這個程序，把這個作為其他面對中產階級威脅的API社區的榜樣。

James Norton：我對現任的地方官員如此迅速地失去社區、文化和歷史的方式感到不滿。

Larry Oberto：如果我成為市長，焦點和方法是了解如何有效地影響API面對的挑戰。我的方法認為直接服務比說來說去更重要。通常涉及的人員具有一手有用的信息和成本效益的想法可以去解決問題。

Nikkita Oliver：不開心。城市繼續將CID社區和API社區與西雅圖的其他邊緣化或剝奪權利的社區進行對照。這種姿態只會在已經在掙扎的社區之間造成緊張，並允許市府不負責任地行事。其中包括Hookah煙館、導航中心未經適當討論還在小西貢社區，以及酒店分區（hotels/zoning）問題。