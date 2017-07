■ 本文作者:James Tabafunda

市長候選人論壇的歡呼聲和尋開心的點滴,只有在名古屋(Nagomi)茶館選舉前的公開活動中,可以聽到許多聲音中的某些狀況。

競選西雅圖市長的10位候選人6月22日參加的這個專門為西市亞裔美國選民而設的論壇。許多最熟悉和最著名的社區組織與金郡共同主辦了這個稱之為——亞太裔島民(API)候選人問題論壇的活動 。

帶有時間倒計時的提示卡,強迫所有候選人在其規定的時限內,只能提供簡短但相關的答案。在活動中熟悉的聲音好幾次出現在違規者身上。Nagomi茶館東主Jump Start和主持人Maria Batayola說:「我們希望不要使用火車口哨阻止你說話,因為超越你的時間的談話,被認為是粗魯的。」

除了每位候選人的答覆 外,廣東話和越南譯員由亞洲人輔導服務中心和小西貢之友(Asian Counseling and Referral Service and Friends of Little Saigon)分別提供。Batayola說:「接下來的一個小時,我們將會了解到有可能為亞太裔島民社區提供幫助的市長候選人。我們邀請了21名市長候選人參加,其中10人完成了問卷調查並及時回覆。」

Batayola講話清晰而緩慢,鼓勵每個候選人也這樣做。她說:「我們的目標是提出對我們很重要的問題,我們會給每位候選人同樣的回答時間。」第一個問題是:請告訴我們你是誰?為什麼是我們亞太裔島民社區的最佳人選?

Durkan說:「我一直喜歡到華埠國際區,在觀眾中看到很多我的朋友,看到無家可歸和負擔能力的危機,我想處理好這個問題,謝謝。 」

隨後提出三輪問題,其中包括六項「是」或「否」的問題,兩項「非常特別」的問題,以及三條「一字答」的問題。

一個「非常特別」的問題涉及的是2015年西雅圖國際區急救中心創辦人陳榮新的槍殺案,如何改善警務人員和西雅圖警察局與我們社區之間的關係?

競選市長的西雅圖警員Norton說,缺乏理解。他說:「在我成為警察之前,我不是警察的粉絲。所以我決定要成為變革的一部份,使我們的制度更好,我們的警察部門更好。」

日裔候選人長谷川(Bob Hasegawa)說:「我們需要轉移警務,從現在的軍國主義(militaristic force)轉向更多以社區為基礎的努力。」

Batayola問了三條「一字答」的問題的第一個,將每個候選人限制為一個單詞或一個短語的答案。她問:「列出一個您將實施的計劃,使住房負擔得起租戶和首次購房者。」

Cato說:「我是平等的機會政策。」

Cary Moon說:「我提出的解決方案是社區土地信任。」Jessyn Farrell同意她的說法並補充說:「我認為這樣做的好處,是讓人們能夠真正獲得對我們城市的所有權。」

Gary Brose建議「非常有選擇性」的高地以創造更多的經濟適用房。

Oliver說:「我的答案是公屋和公共土地信託。我說公共,是因為這個城市有300多個房產,我們可以用來開始建立公有住房,但也有土地信託。」

關於城市的新收入來源,McGinn說:「我支持收所得稅,但我現在也知道,我們可以對大公司徵稅,提高稅率,免除較低級別的小型企業。」

Oberto通過詢問問題,開始與觀眾對話。然後他說:「除非我能清楚地顯示所有部門財政的使用狀況,否則不可能有新的稅收,而且要對已付款的貨物和服務感到舒適滿意。」

然後,每個候選人都給出了一分鐘的結束聲明。

Rick Polintan評估了候選人的表現。他說:「你們可以說,其中有些人真的了解我們的社區,有些人不了解。有些人不知道我們這個社區,是讓人至感關心的問題。」

Barbara Gangwer 也在活動結束後表示:「我從未更加自豪地看到和聽到一群人——候選人是如此,但我們的社區是如此。從計劃到執行活動, 我聽到並看到了我們的價值觀、身份和願景。我們對候選人不同意,但我相信我們可以同意,我們聽過市長候選人發表的政見。」