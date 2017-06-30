■ 本文作者：James Tabafunda

市長候選人論壇的歡呼聲和尋開心的點滴，只有在名古屋（Nagomi）茶館選舉前的公開活動中，可以聽到許多聲音中的某些狀況。

競選西雅圖市長的10位候選人6月22日參加的這個專門為西市亞裔美國選民而設的論壇。許多最熟悉和最著名的社區組織與金郡共同主辦了這個稱之為——亞太裔島民（API）候選人問題論壇的活動 。

帶有時間倒計時的提示卡，強迫所有候選人在其規定的時限內，只能提供簡短但相關的答案。在活動中熟悉的聲音好幾次出現在違規者身上。Nagomi茶館東主Jump Start和主持人Maria Batayola說：「我們希望不要使用火車口哨阻止你說話，因為超越你的時間的談話，被認為是粗魯的。」

除了每位候選人的答覆 外，廣東話和越南譯員由亞洲人輔導服務中心和小西貢之友（Asian Counseling and Referral Service and Friends of Little Saigon）分別提供。Batayola說：「接下來的一個小時，我們將會了解到有可能為亞太裔島民社區提供幫助的市長候選人。我們邀請了21名市長候選人參加，其中10人完成了問卷調查並及時回覆。」

Batayola講話清晰而緩慢，鼓勵每個候選人也這樣做。她說：「我們的目標是提出對我們很重要的問題，我們會給每位候選人同樣的回答時間。」第一個問題是：請告訴我們你是誰？為什麼是我們亞太裔島民社區的最佳人選？

Durkan說：「我一直喜歡到華埠國際區，在觀眾中看到很多我的朋友，看到無家可歸和負擔能力的危機，我想處理好這個問題，謝謝。 」

隨後提出三輪問題，其中包括六項「是」或「否」的問題，兩項「非常特別」的問題，以及三條「一字答」的問題。

一個「非常特別」的問題涉及的是2015年西雅圖國際區急救中心創辦人陳榮新的槍殺案，如何改善警務人員和西雅圖警察局與我們社區之間的關係？

競選市長的西雅圖警員Norton說，缺乏理解。他說：「在我成為警察之前，我不是警察的粉絲。所以我決定要成為變革的一部份，使我們的制度更好，我們的警察部門更好。」

日裔候選人長谷川（Bob Hasegawa）說：「我們需要轉移警務，從現在的軍國主義（militaristic force）轉向更多以社區為基礎的努力。」

Batayola問了三條「一字答」的問題的第一個，將每個候選人限制為一個單詞或一個短語的答案。她問：「列出一個您將實施的計劃，使住房負擔得起租戶和首次購房者。」

Cato說：「我是平等的機會政策。」

Cary Moon說：「我提出的解決方案是社區土地信任。」Jessyn Farrell同意她的說法並補充說：「我認為這樣做的好處，是讓人們能夠真正獲得對我們城市的所有權。」

Gary Brose建議「非常有選擇性」的高地以創造更多的經濟適用房。

Oliver說：「我的答案是公屋和公共土地信託。我說公共，是因為這個城市有300多個房產，我們可以用來開始建立公有住房，但也有土地信託。」

關於城市的新收入來源，McGinn說：「我支持收所得稅，但我現在也知道，我們可以對大公司徵稅，提高稅率，免除較低級別的小型企業。」

Oberto通過詢問問題，開始與觀眾對話。然後他說：「除非我能清楚地顯示所有部門財政的使用狀況，否則不可能有新的稅收，而且要對已付款的貨物和服務感到舒適滿意。」

然後，每個候選人都給出了一分鐘的結束聲明。

Rick Polintan評估了候選人的表現。他說：「你們可以說，其中有些人真的了解我們的社區，有些人不了解。有些人不知道我們這個社區，是讓人至感關心的問題。」

Barbara Gangwer 也在活動結束後表示：「我從未更加自豪地看到和聽到一群人——候選人是如此，但我們的社區是如此。從計劃到執行活動， 我聽到並看到了我們的價值觀、身份和願景。我們對候選人不同意，但我相信我們可以同意，我們聽過市長候選人發表的政見。」