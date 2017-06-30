又快到７月4日了，來美國也快20年了，回首這趟路，我在美國學到了什麼？生活中，美國社會給了我多一些的選擇，多一些的自信，多一些對他人的尊重和對自己的要求。

■ 本文作者：化嘉

看重自己

當初來美國，周圍有些新貴朋友，身邊少了一份熟悉的羨慕，多了一份失落感。隨時分發印有董事長頭銜的名片，結果並不管用。買下的華屋名車，竟然連那些居斗室，開破車的美國佬，也巋然不動，並不特別景仰擦身而過的賓士老總。在美國，高薪、華屋、名車的群眾號召力，沒有比自己原來的新富祖國，那樣地讓人另眼看待。

很多美國人身為粗工階層，也是心滿意足。當你出入豪華賓館時，為你叫車的男孩不卑不亢，禮貌週到，你會感到他的自信。他未必羨慕你我的豪華。

千千萬萬的美國人按照自己的實際情況選擇了職業，選擇了生活的各個方面，也活出了一份自信。連有些撿破爛的人腰板都挺得直直的。我於是明白了，當個人不能威風時，整個民族就可以威風了。

做自己的主人

我原來工作的辦公室裡有個維修電腦系統的老美，大學畢業，工作十年了，很平常一個人。處久了，我們每天見面時也調侃幾句。一天，我開勸他：「你為什麼不去微軟工作呢？幾年下來股票上就發了。」

他說：「我不喜歡微軟，這兒挺好。」

後來我發現他有一張合影照片。他、他姐姐、姐夫、比爾蓋茨。才知道他姐是早年跟比爾蓋茨一起打下微軟今天的功臣，擔任微軟的副總裁，也是億萬身家了。辦公室裡有人知道，卻沒人跟他套交情。他不求致富，有一份淡泊的安祥。

不忮不求

我有個朋友，在一所大學任助理教授。美國幾個最大的製藥公司請他去主持一個研發部門，開價是他的學校年薪的三倍，他不去，就要做教授。還勁頭十足地約我寫論文，回國開講座，其樂陶陶。

最近他因為一項被美國醫療服務協會稱為挑戰傳統的發現，而受到美國主要媒體的關心。一個本系的老美教授告訴他說：「我做了多年的研究，好希望自己的研究成果也能引起如此的迴響。」並且還認真地給這位老兄出主意，怎麼樣把這事的影響擴大。

如果我是他的同事，我是否會像那位老美一樣為他的成功真誠激動，錦上添花呢？

充滿自信

有一位朋友，拿到一個大學的教授職位，高高興興地從麻省來此地赴任，先租公寓房住。自己是教授，住的公寓當然不差。隔壁鄰居是一家墨西哥人，每天見面都打招呼。

聊天時老墨中氣十足，沒什麼文化，但神色之間透出對生活相當滿足的自信。這位仁兄想，這老墨雖沒有文化，敢跟我大教授談笑風生，想來也是生意上有成之輩。結果不然，這老墨沒有工作，全靠五個小孩的政府補助過活，每人每月幾百元錢，還有食品券。

絕不氣短

在這片崇尚自由呼吸的土地上，當你我理解並尊重他人的選擇，就不會試圖用高薪去讓一個自命清高的教授下海，用博士學位去讓一個講求實惠的藍領汗顏，用賓士去讓一輛招搖過市的舊車愧退，用華屋去讓一位與世無爭的高鄰氣短。

朋友告訴我一個故事。事情發生在一九九七年十二月十一日。美國著名的悄悄話專欄的記者辛迪．亞當，約克靈頓總統夫人單獨採訪。多番努力，希拉莉同意在她出席了紐約曼哈頓大學俱樂部的一個婦女集會的講演後，跟辛迪談一個小時。採訪就定在曼哈頓俱樂部裡。這個俱樂部有百年歷史，莊重傳統，古色古香。

辛迪先到，在大廳等候。到了時間希拉莉還沒來，她坐不穩了，悄悄地把手機拿出來，打個電話問一下。

守門的老頭過來了，並說：「夫人，你在幹什麼？」

辛迪說：「我跟克靈頓夫人有個約會。」

老頭說：「你不可以在這個俱樂部裡使用手機，請你出去。』說完後老頭就走了﹐辛迪收起了手機。一會兒老頭又來了，看見這女人沒走，還與克靈頓夫人在大廳裡高談闊論，在場的有總統府的高級助理們。

老頭不樂意了，說：「這是不能容許的行為，你們必需離開。」

克靈頓夫人說：「對不起。那咱們走吧！」乖巧地拉上辛迪就出去了。

這個老頭他選擇了守門，擁有了一份權貴們不敢在他面前猖狂的自信。

權勢人物的氣度是制度和人民調教出來的，常常是有什麼樣的人民，就有什麼樣的領袖。當然有什麼樣的領袖教育出什麼樣的人民。

自由選擇

選擇了在哈佛畢業的同學未必都選擇了向金錢屈膝。當然，自信並非都來源於生活的選擇，美國的選擇也有不盡人意之處。但是我知道，美國的選擇，給我帶來了更適合自己的發展，我不再以他人的價值取向為自己的成功標準，幸福是不分貧富的，自信是不依賴他人。

中國人的教育的出發點在「比較」，於是幾千年來，我們需要父母的認同，伴侶的認同，公婆的認同，同學的認同，同事的認同，親戚的認同；甚至所有鄰居短短幾秒鐘相遇時的眼光認同。

我們不習慣接受自己的特質，更不知道怎樣去過一個豐富的人生。

我們的父母們在不知道有選擇的情形下，給了我們一種在比較下發展我們生命的教育。我們是否又將這樣的方式教給了下一代？

美國社會給我的禮物，它使我的人生擴大視野，使我用心門去觀照生命。