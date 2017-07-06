少數族裔女性競選西雅圖港務專員升溫

爭取挑戰西雅圖港務局委員會（the Port of Seattle commission）第一席位的港務專員有兩位女性。一名是經驗豐富的政治家，另一名是西雅圖港口年輕工作人員。我們一起來看看她們如果當選了想做哪些改變。

Bea Querido-Rico

Bea是一位政治新人， 她年輕、熱情、似乎身無壓力。她穿皮夾克騎著自行車到西雅圖中心運動，不是大家想像中一般的政治家的模樣。但是擁有馬薩諸塞理工學院工程（Massachusetts Institute of Technology）學士學位的Bea，有在西雅圖港工作的經驗和對未來的願景，她專注於正確的話題，要贏得西雅圖港務委員會的席位。

為了配合她的運動口號《你最厲害，Bea！》在市中心太空針塔上方的一架火箭船上，Querido-Rico談論的第一件事之一就是即將成為現實的太空旅行。她認為，未來派觀點將有助港口保持領先高科技發展，並成為該領域的主要參與者。她說：「我們有很多有才華的人在西雅圖港工作。不過，我們正忙著追趕研究和制定未來的計劃，無論是無人值守的貨機、高速鐵路還是像維珍銀河（Virgin Galactic）的項目。」

她希望從事的其他主題是鼓勵農業、漁業和海運領域的可持續發展。她還想在Burien以及靠近西雅圖港的其他地區建立與少數族裔企業的可持續關係。她說：「我想把西雅圖港與小企業合作的過程變得更輕鬆。現在，它們在我們的網站上，太多文書工作對這些小企業們來說是令他們生畏的。我有一個像農貿市場的想法，在當地的商業機構可以設立一天的商店。」她認為環境可持續性是組織的必需品，Bea想做的是改變西雅圖港的文化，使其更加負責和透明。她認為目前的情況阻礙了港務專員的觀點和看法。

當Bea被問及她是否有點擔心競選對手有更多政治經驗、競選經理人和強大資金的時候，她說她不擔心。她說：「我是唯一有西雅圖港直航運營經驗的候選人。我了解組織的工作原理，並且可以評估政策決策的影響。相比剛進入該組織的新人，我將是一個更好的人選吧！」

談到候選人如現任John Creighton III和Claudia Kauffmann這樣的重量級人物，Bea讓我們回到了她的童年，詳細講說了她家庭歷史的背景。她是1987年來自菲律賓移民的女兒，是家裡第一個完成研究生課程並接手工程的人。她說：「父親教我玩網球，我是唯一一個和男孩子玩的女孩。然後我繼續完成工程學位，我的導師鼓勵我如果想在航天領域發展就應繼續深造。即使在那裡，我也是男孩中少數幾個女性之一。我還是一名馬拉松選手，我將帶著這種心態面對這次競選。」

在談到少數族裔的多樣性和代表性問題時，她說：「年長一輩的菲律賓人一直在談論，希望在政治上讓更多的年輕人代表社區。我的父母也很支持這一觀點。我的母親 -一名會計師——將來西雅圖幫助我進行這次競選。我認為這是一個特別好的的機會，如果我贏了，很好。但即使我輸了，我也可以激勵更多的菲律賓年輕人競選公職。」

Claudia Kauffmann

Claudia Kauffmann來自一個7口之家的家庭，在碧近山長大。她和家人和孩子目前住在肯特市（Kent）。2007年，她是首位競選第47號立法區參議員的美國原住民婦女。Kauffmann與本地、州、聯邦和部落級別的政府機構有著很長的打交道歷史。她說：「作為參議院的一部份工作，我在運輸、貿易和經濟等領域發揮了作用。我協助發展小企業，支持出口和經濟發展。我相信是我的經驗指引我來到西雅圖港務工作，我相信西雅圖港應該歸還給人民。」

Kauffmann是因為認為雅圖港務委員會的運作需要更好的治理而來參加競選。她指出西雅圖港如何被醜聞所包圍。在現任領導下，向最高級官員頒發了獎金，後來被認為是非法的。十二名官員隨後繳回有爭議的獎金。Kauffmann還指出，Creighton決定公佈僱員的電子郵件，以及170萬美元的訴訟，允許以納稅人的費用選擇律師。

她說：「我相信John Creighton III 在工作上已經慢慢迷失了自己。西雅圖港需要新的視角，周到及負責任的領導力和更多的透明度。我可以成為那個領導人，我相信我可以把文化搞起來，特別是在機場，我們創造一個工作環境，每個人都為他們所做的工作得到回報。我們需要消除人員流失的障礙。」Kauffmann優先考慮西雅圖港務工作裡的氛圍。

她同時表示：「我希望將合同交給本地企業，而不是將其交付給外州。本地公司所提供的服務已經通過認證，我若成為專員會要求更改合同不要自動更新，需要在在延期之前進行評估。」在考核部落層面上的改變也是Kauffmann所希望的。華州有29個獨立的部落。西雅圖港的決定對他們有很大的影響。她說：「當Muckleshoot部落和其他地方和政府機構處理事情時，都有一個書面的諒解備忘錄（MoU），但西雅圖港與部落沒有任何書面協議或諒解備忘錄。在一級地方政府機構裡也沒有代表權。我來自沒有代表的南金郡，我認為我當選專員會帶來變化，讓部落和社區受益。」