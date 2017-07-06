章瑩穎案疑犯首提堂 不予保釋

（本報訊）中國女交流生章瑩穎失蹤案，涉嫌綁架的疑犯、伊利諾大學香檳分校（UIUC）物理博士生布倫特·克里斯滕森（Brendt Christensen）（見圖）7月3日提堂。有百多人在法院外聚集。

28歲的克里斯滕森被安排在伊利諾州烏爾班納市（Urbana）的法院提堂，他涉嫌與上月失蹤的中國女交流生章瑩穎有關，上週五（6月30日）被拘捕。

法院於7月3日上午10時，開庭審理中國訪問學者章瑩穎失蹤案。美國地方法官埃·裏克（Eric Long）判嫌犯在下次聽證會前不予保釋。法庭確定將於7月5日召開拘留聽證會，於14日召開法庭預審。章家人毫無疑問希望判處嫌犯死刑。

這是嫌犯克里斯滕森初次到庭，他是伊利諾州香檳市人。法官埃裏克當庭駁回了其保釋要求，並判嫌犯在下次聽證會前不予保釋。報導稱，5日拘留聽證會前，克里斯滕森將被美國執法拘押。

涉嫌綁架章瑩穎的犯罪嫌疑人克里斯滕森著橘色監獄服參加首次庭審，當庭聽取對其綁架章瑩穎的起訴書。整場庭審，嫌犯克里斯滕森很少說話，他祗回答了法官埃裏克提出的是或非問題，私下則與他的律師溝通。

克里斯滕森的律師埃文·布魯諾（Evan Bruno）是伊利諾州烏爾班納郡的當地律師。布魯諾當庭表示，由於剛剛接手該案，並沒有為保釋做好準備，稱需要幾天時間，希望法庭再安排一次拘留聽證會。法庭最終決定於本週三（5日）下午3點召開拘留聽證會。

受託擔任章瑩穎家人法律顧問的律師王志東表示，3日首次聆訊所以未做成是否保釋裁決，與檢方證據無關，主要是克里斯滕森律師布魯諾，表示需要一些準備時間。王志東在法庭結束後，與章家人、檢察官會面，他轉述章瑩穎家人看法指出，章家人毫無疑問希望嫌犯判處死刑。

王志東說，章瑩穎家人首次直接看到嫌犯本人，他們對於嫌犯對章瑩穎造成的傷害，非常憤怒，非常痛苦，但章家人表現堅強，並沒有在法庭上有不當言行，章瑩穎家人明確向檢察官表示， 「首先希望盡快找到章瑩穎帶她回家，其次希望嫌犯付出代價。」他說，章家人希望一旦罪刑確立，檢方能對犯罪者求處死刑。

此外，大家非常關切章瑩穎身在何處？王志東說：「我也不知道，但聯邦政府檢察官所以發表她已遇害的說法，絕對是有根據的。」他曾幾次詢問執法調查官員，不過，他們目前的答案都是「仍在調查中，無法透露進一步訊息。」