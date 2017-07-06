西雅圖人氣旺焉知非福

西雅圖的人口終於超過七十萬大關。當前的人口增長主要與移民相關，反而自然人口增長對西雅圖日漸上升的人氣暫時幫助不大。按人口統計，每日到來華盛頓州的新人口，其中有三分之一都會選擇在西雅圖落戶生根。

城市人口旺盛是好現象，西雅圖能吸引新人口到來必然有其過人之處，這也是天時、地利與人和剛巧碰在一起，形成西雅圖恰到好處的環境。試看近年來自中國與高科技商企投資，絡繹不絕，西雅圖在一股中國風的大氛圍中也分到很多杯羹。

但同時也可以肯定，來到西雅圖的新市民中並不是每一個都是腰纒萬貫不愁生活，新人口中也有一些是平常百姓或甚至是難民與遊民。對這些新市民來說，當他們落地展開新一頁後，就會嚐到在西雅圖生活的難。

西雅圖的住房真不容易。兩餐容易解決但一屋卻難求。房價高企與租金高漲都不是普通工資的市民能負擔。西雅圖低收入住房一直在加建，但卻永遠追不上需求速度。物價與消費也在不知不覺中調升，在西雅圖市賺基本工資生活的市民，除非薄有積蓄或懂得節省過日子，否則絕有需要正職兼職一起做才能維持生活，才不會入不敷出。

正當西雅圖在接受湧入的移民與大筆外來資金的同時，西雅圖的貧富懸殊差距也會越拉越遠。社會價值也會失去平衡，人口增加，帶來的總是好壞滲半。