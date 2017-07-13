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南港凱悅酒店開業花絮

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氣派宏偉的酒店正門。

7月10日，凱悅酒店集團熱烈慶祝旗下華盛頓湖南港凱悅酒店（Hyatt Regency）的盛大開業。凱悅酒店集團在全美共有147家，南港凱悅酒店是該集團在華盛頓州繼最大的表爾威凱悅酒店後的第二家規模宏大的酒店。

宏偉壯觀大氣的大廳。

南港凱悅酒店由MG2建築設計事務所和Zena室內裝飾設計集團共同打造的347間精緻典雅的客房與套房，以及令人流連忘返的60,000平方英尺室內外活動空間，與相鄰的湖水、森林、山脈和天空實現平衡與和諧。酒店共12層，獨特的設計展現太平洋西北地區風情的高檔湖景餐廳和酒吧。

南港凱悅酒店以籌辦商業會議為營運重要方針，在開幕的隔週整個酒店即已被包用。擁有會員身份的客人可使用酒店二樓的私人會所。近3,000平方英尺的休閒、會議和VIP活動空間，包含一個私人湖景會議室、免費歐陸式早餐、下午茶點、和本地採購的新鮮小吃。酒店內的 Water’s Table 是華盛頓湖南岸唯一提供全方位服務的湖畔餐廳與酒吧，可容納236人，客人能享用太平洋西北地區的泛亞美食，以及美麗的山光水色。

西雅圖華盛頓湖南港凱悅酒店是南港綜合開發項目的其中一項。舍柯地產主導開發的南港項目佔地17.1英畝，是一個綜合用途整體開發項目，可以說是一個都市村（urban village）的概念設計，除了有兩棟擁有383套住房的豪華公寓，這個即將陸續打造全新的湖濱社區還將在南港凱悅酒店旁提供72萬7,634平方英尺A級辦公空間，寫字樓的首棟入駐目前預計為2018年。

南港凱悅酒店客房起價為279美元。欲了解更多訊息請瀏覽www.lakewashington.regency.hyatt.com，或在Facebook、Twitter和Instagram上關注@HyattLakeWash。

凱悅酒店美洲集團總裁Pete Sears，張敏夫婦及貴賓們舉行開業剪綵儀式。
酒店東主張敏和來慶賀的妹妹張靜華。
酒店東主張敏的夫婿Michael Christ（左）和海鷹隊球員Doug Baldwin。
酒店經理。
左二為連頓市（Renton）市長Dennis Law及市議員們也都共襄盛舉參加開業式典禮。
當天酒店準備香檳酒饗客，圖為剪綵完後Michael Christ手執香檳與來賓們互相寒喧。
剪綵完後Michael Christ及貴賓們步入大堂，接受員工們的列隊鼓掌歡迎。
酒店六萬平方英尺的室內和室外會議與活動空間可俯瞰附近的山光水色和美麗的華盛頓湖景。
酒店餐廳一隅。 大扇的窗戶可遠眺並 欣賞室外的美景。
當天的開業式以傳統的中國舞獅增加熱鬧和喜氣，圖為來賓們圍坐觀看舞獅表演。

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