留學生美簽擬改一年一簽

（本報訊）美國國土安全部（DHS）近日提出要求國際學生每年需重新申請美國簽證的議案，目前這項計劃還在初步規劃階段，預計真正實行，至少還要18個月。雖然還未確定實行，但消息一出引起各界關注，國安部發言人拉潘（David Lapan）對此提案不願置評，但他確認，目前的國際學生簽證部分，正是國安部目前正在評估的項目之一。

這項提案將使數以萬計的留學生，帶來額外的成本與更繁瑣的程序，而依照國土安全部的「學生與交換學者計劃」（SEVP）公佈報告指出，美國目前持F學生簽證和M職業專業簽證的國際學生分佈在全國8,774座學校，高達118萬人，其中77%的學生來自亞洲。中國學生以36萬2,368人高居各國榜首，如果新提案落實，包括36萬多名的中國留學生，都將受到影響。

今年6月時，曾根據國土安全部在2016年統計指出，其中逾期居留的簽證總數達62萬8,799件，如以簽證種類區分，學生佔4萬2,493名，比率達2.74%，為所有逾期簽證中滯留美國最多的一類。部分國安部官員表示，這個比率比一般簽證逾期居留人數高出兩倍。

新提案中，考慮將規定在學生簽證上，清楚列出預計攻讀學位的截止日期，若大學畢業後要申請研究所，則必須重新取得學生簽證。

而假使國際生無法按時完成學業或畢業，也必須重新申請延長簽證。以前每位學生只要在入學前，向主管國際生的 SEVP繳交200美元的一次性費用，新提案將要求留學生每年都需要繳交這筆費用。而目前的美國學生簽證，只要學生在學校註冊並遵守規則即可，轉換學校時不需要重新申請簽證。

這項提案揭露後，立即遭到許多大學與組織反彈，國際教育工作者協會（NAFSA）要求國土安全部慎重思考，因為國際學生對美國來說是一項資源，並不是一種威脅。