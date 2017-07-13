華州犬隻可以隨主人遊車河 但被隨意放在平板貨車後屬違法

（本報訊）夏日已至，很多朋友都在出遊時帶著心愛的犬隻一同遊玩，也愛將這些四隻腳朋友放在卡車後（見圖）如圖中一樣，原來按華州法律規定，狗主人不能這樣在車上安置犬隻，會被檢控被罰款二百五十七元。

據茨坎坡郡區域動物保護服務中心發言人希爾表示，很多市民將犬隻放在車後，不縛上帶子讓犬隻自由走動，其實這是很危險的。犬隻有機會自己在途中跳車而引起意外。狗主人會因為在不安全情況下運載動物而被檢控，這也是刑事罪行。同樣假如主人將寵物狗留在車上而因任何情況令其致死，如過熱或過泠，狗主都會被告，但就被視為違反民事法例，同樣會被罰二百五十七元。

故此大家在與狗隻或寵物出外時，比較安全的處理方法是將牠們關在籠內，但如果狗主人也想讓愛犬看看風景吹吹風，就一定要用狗帶將狗縛在車後，防止牠跌下或跳出汽車。市民如果發現車上有沒有縛上狗帶的犬隻，請記下汽車車牌及發現汽車的地點，將資料交給動物服務保護中心，中心隨後會跟進並向汽車送上一封教育書函。

華州巡警提醒市民，不要見義勇為自己親自去拯救被困在車上有生命危險的動物，市民應該立刻致電911報警。警方為了執行工作是有免責權利保護，故此在危急時可以打破汽車玻璃將動物救出而不用向車主賠償損壞汽車的費用。市民倘若未經車主同意而擅自對汽車作出任何損毀，將會被車主檢控。另外由於是陌生人，車中犬隻大可能會產生抗拒，市民到頭來變成吃力不討好或令自己也有機會受傷。

警方同時向市民提出衷告，八月份是華州最炎熱的日子，大家外出時不要將犬隻留在車內。每年困在車內被熱死的犬隻數不勝數。即使天氣預測說氣溫和暖，但在車內祗消十分鐘，氣溫可以立刻上升華氏二十度。

專家建議，在天氣高於華氏六十度時或低於三十二度時，不要將犬隻留在車上。倘若沒法子就應該將汽車停在樹蔭下，然後將窗門半開，讓空氣流通，狗隻也可伸出頭來透透氣。冬天時最好在帶狗外出時在車上放張毛氈，必要時讓狗隻保暖。