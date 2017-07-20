川普和華人社區有什麼共同之處？

靜雯博客

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名稱的內涵？

中國與台灣官方名稱的區別在「人民——People’s」這個字。中國的官方名稱是中華人民共和國，台灣的官方名稱是中華民國。

如果在稱呼中國時省略「人民」可能會導致抗議、不信任和爭議。這雖是一個很小的細節，但會立即激起中國與台灣的困惑。在外交方面，如果對方沒有正式道歉，可能會引發國際危機。令人驚訝的是，川普總統的政府最近對中國的官方名稱處理脫線（反應或行為超乎常人預期，雖不是正面，但也不全然負面形容），過去，我從來沒聽過美國行政當局會犯這個錯誤。

脫線的川普團隊

官員對其他國家國名的稱呼不應該有誤差，這是對世界各國的尊重和了解全球知識的表徵。政府官員在處理或宣佈與其他國家事務時，應該使用的是正式名稱。

然而，川普的團隊在德國漢堡（Hamburg）舉行的G-20會議上，就是在川普總統白宮新聞發佈的副本中，把習近平國家主席說成為中華民國總統（台灣的正式名稱）。哎呀！我可以想像中國官員在讀到這條訊息時的面部表情。習近平是中華人民共和國的國家主席，川普政府在這一點上犯下的錯誤是不可原諒的，中國可能會認為是輕蔑的態度，寫出這樣新聞稿的人是應該被解僱的。

果不出料，中方立刻提出這個問題，美國表示道歉。不論是台灣和中國，對於其他國家以不正確地名稱提及他們國家的稱號，都是會十分敏感和憤怒的。諷刺的是，台灣想把自己與中國區分開，更習慣於不被稱為中華民國。因此，「台灣人」一詞出現在美國人口普查表格上，並以「台灣台北Taipei Taiwan」作為參加奧運的官方名稱。

為什麼會發生錯誤？

在協議和國際關係的處理上，川普的行政管理絕非專業，只要看看他的兒子Donald Trump Jr.就可窺知一、二了。Trump Jr.在選前造成混亂的俄羅斯醜聞中，甚至不知道外援在選舉中的幫助是違反美國法律的，他們怎麼會這樣的無知、天真又愚蠢？

川普是否了解到要聘僱有經驗、有能力的外交官的重要性？麻煩的是，川普要的是只是對他表態忠誠的官員，這些人多半在國際舞台上的處理上，既沒有專業知識、也缺乏經驗或技能。

川普在中國與台灣，以及在中國本身的事務處理上，他的團隊顯然是青澀無經驗的。川普肯定不知道如何處理這些外交策略，他認為習近平會聽他的話來阻止北韓的導彈試驗，無論他向習近平是說什麼話，看來是完全徒然無效的。

川普在G-20會議期間捅了多少愚蠢或粗心的錯誤？無數。例如，他的團隊人員不認識某些領導人，張冠李戴的混在一起。我可以想像川普團隊在G-20會議上有如一場馬戲表演，他們不應該做得更好嗎？但是川普和他的團隊在學習曲線上的表現是陡峭下滑。更麻煩的是，川普太懶得學習，注意力又短暫。如果團隊沒有一個優秀的領導榜樣能夠遵循，如何能期望他的團隊有學習的能力和機會？

川普需要停止像做生意的方式去掌理美國政府。在商場中，你可以擺脫錯誤，包括使用錯誤的名稱和流程，可以重新再開始，因為錯誤會很快地被遺忘，惡行也不會被國際傳播。然而外交不是這樣運作的，在今天複雜的世界，發生的任何事無論多麼小，都被認為是一種討厭的行為，會破壞國家間雙邊合作的機會之窗，可能需要等待很長時間才能有下一次改善旳機會。

有些人可能會認為最近川普的脫線是不足為道的，我不知道為什麼大家老是替他找藉口？

華人社區

華人社區近年來也出現了同樣如上所述令人尷尬的錯誤。儀式主辦者無論是說中文還是英文，常常把中國和台灣的官方名稱給混淆不清了。

近來情況好些了，司儀只有在說到英文名稱時還會犯錯誤，但提到中文的官方名稱則是正確無誤。中國的官方中文名稱比台灣要多4個字。遺憾的是，主辦者甚至沒有意識到犯了錯誤。

當我在一次活動中提出這個問題時，組織者回答說：「我懷疑是否有人真正仔細在聆聽。」真的沒有人在聽嗎？

但是，幾位非華人來賓、特別是出席晚宴的當選官員們，卻聽得一清二楚。無論我們喜歡還是不喜歡，錯誤都是華人社區要做的的反思。我在想，他們會笑華人社區嗎？他們會認為我們像川普團隊那樣粗心大意嗎？

華人觀眾可能沒有聽到司儀宣佈了不正確的中國名稱！但我聽到了。這些觀眾在忙嗎？或者也許他們並不在乎？

這種培養錯誤的態度是否可以被接受？我們要傳遞給年輕一代的訊息是什麼？還是華人聽眾想要的是「另外版本的事實——Alternative Facts」，就像川普團隊裡Conway女士說的那樣。

組織者們很幸運，沒有中國或台灣官員出席這些活動，否則他們一定會走出來抗議。過去官員如果不能坐在主桌上都會提出抗議，或者如果他們的國旗沒有掛在晚宴廳裡，或者如果主辦單位沒有將某方較對方先被引薦，都會引起不快。現在，如果一方知道對方會來，這一方就不會出席；再說如果他們要發表演講，主辦單位要請哪方先上台說話？

這個現象造成了有些主辦單位不希望邀請中國或台灣，或者是只邀請一方官員的麻煩。如果一個社區只想聽到讚美之聲卻無視批評之語，這個社區永遠不會進步強壯的。

我知道這篇博客不會讓中國或台灣任何一方感到高興，也不會讓川普或華人社區滿意。但我不是一個假消息的提供者，我只是一個真相作家！我承認，我們分享了在名稱上錯誤的狀況，希望讀者告知我們並指出錯誤，因為我們需要追究責任。這就是為什麼我喜歡互聯網，可以沒有限制的做多次的重寫或修改，直到完全正確。

1973年在華盛頓大學第一次上新聞系的課程，我學到了關於新聞名稱重要性的教訓。如果學生們使用了來源錯誤的名稱，教授會給我們一個E。不管內容寫的有多好，教授都不會讀它，只會在頁面頂部上寫下一個大的E的評分。當我拿回作業時，這個E讓我的心都碎了。現在，我很感激教授當年對學生強烈要求需做出正確名稱報導的愛，這也是我寫這篇博客的動機——我是愛這個國家和華人社區而寫的。