市長競選首次辯論 候選人不滿高消費稅

（本報訊）2017年西雅圖市長競選首輪電視辯論賽於本月17日晚在先鋒廣場（Pioneer Square）舉行，6名候選人就西市目前的稅收政策、警務改革問題及流浪者等熱議話題展開辯論，各自發表觀點。

此次辯論共計90分鐘，6人在財政方面意見分歧較為嚴重，除在高消費稅方面一致表示不滿情緒外，其他財政收入及支出政策均持不同意見。

日裔候選人長谷川（Bob Hasegawa）表示自己一直主張凍結遞減稅，中低收入人群在高消費稅的影響下，無法提高生活水平。

前華州眾議員法雷爾（Jessyn Farrell）表示目前高端收入稅正在面臨法律挑戰，但若這項稅法得以通過，所徵收的稅金便可用來抵消高昂的消費稅。她在辯論中稱：「我們需要用這筆稅收為地產稅及消費稅買單，如果還有剩餘，則應專門用來投資本市可負擔問題。西市面臨可負擔危機，我們應該確保所有民眾不被遺棄。」

城市規劃師穆恩（Cary Moon）同意將高端收入稅抵消高消費稅及地產稅的提議，但認為剩餘的資金則應該投入到教育中。

前聯邦檢察官杜爾肯（Jenny Durkan）對於此次的高端收入稅法持懷疑態度，稱在面對法律挑戰的前提下，或許此項稅法無法順利通過。但她認為在華州範圍內徵收入稅更加合理，有利於降低遞減稅。此外，杜爾肯表示應該降低企業稅，以保障小型企業在競爭激烈的市場下順利存活並發展。

前市長麥凱恩（Mike McGinn）表示若自己當選，首先要削減市府支出，並稱在現任市長當政期間，市府支出在過去3年內上升80%之多。

律師奧利弗（Nikkita Oliver）則認為可負擔性是西市目前面臨的首要問題，她表示若高端收入稅法無法通過，自己暫時將不在當前的稅收政策上做調整，而是把重點放在建設可負擔住房上。