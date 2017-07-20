市長被爆曾性虐養子 議員要求其提前下野

（本報訊）由於性侵案而飽受爭議的市長墨瑞（Ed Murray）雖已宣佈不再尋求連任，但性醜聞事件卻不斷發酵，日前更被翻出舊賬，稱其在1984年曾對養子實施性虐。

一份曾被認為已被銷毀的文件揭露，墨瑞曾在1984年性虐受害人Jeff Simpson。受害人是今年春天控告墨瑞性侵的4名男子之一，現年49歲的Simpson在嬰兒時期便被父母遺棄，上世紀70年代末，墨瑞在俄勒岡州的一處問題少年收容所將其領養，並從1980年開始對其施以性虐，並一直持續到自己離開墨瑞為止。期間墨瑞每次均以禁忌藥物或10美元金錢作為交換，強行與之發生性行為。被曝光的文件標註日期為1984年5月，未成年人保護局的社工在文件中寫明——經過專業評估，Jeff Simpson遭到墨瑞性虐。

然而，當時俄州官員雖表示墨瑞在何種情況下都無法擔任兒童養父，檢察官卻拒絕指控其有罪，原因是Simpson人格令人不安。受害人曾於2008年試圖提訟，但其代表律師認為該案件已超過追訴時效，因此拒絕了他的請求。

此次文件披露市長不堪回首的陳年往事，在市議會中也引起了強烈反響。議員Lorena Gonzalez發表聲明，要求墨瑞考慮引咎辭職，並表示若墨瑞拒絕提前下野，議會將在7月24日前召開會議，商討市府領導層過渡問題。Gonzalez曾擔任墨瑞的法律顧問，她此次在聲明中表明觀點，稱這樣的性醜聞事件在本市歷史上從未發生過，無法讓眾人坐視不理。

根據西雅圖憲章規定，若市議員在表決中2/3票數同意彈劾市長，則彈劾即可生效，市長一職將由市議會主席Bruce Harrell暫行代理。除Gonzalez外，當前下任市長候選人麥凱恩（Mike McGinn）、穆恩（Cary Moon）、奧利弗（Nikkita Oliver）及法雷爾（Jessyn Farrell）均在首輪電視辯論中表示墨瑞應該立刻辭職。而長谷川（Bob Hasegawa）及杜爾肯（Jenny Durkan）則未明確表態，稱「應走法律過程」。

墨瑞在這一事件爆出後發表聲明，稱自己從未被指控有罪，拒絕引咎辭職。