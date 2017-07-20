普捷灣電力發出騙局警報 PSE不會用斷電威脅用戶要錢

（本報訊）普捷灣電力Puget Sound Energy日前向客戶提出騙局警報，提醒大家近期電力公司接到近二百宗投訴，騙徒從非法途徑取得客戶聯絡資料，然後要求客戶馬上用銀行卡或購買預付現金卡或滙款到假的普捷灣賬戶內，否則會馬上被切斷電源。

普捷灣電力公司發言人表示，目前騙徒已利用非常先進的科技去改變來電顯示，所以客戶在接聽電話時以為是普捷灣電力，他們基本上不會察覺自己受騙。騙徒一般的行騙方式是恐嚇事主，表示如果在一小時內不付款就馬上失去電力供應。這些客戶由於已積欠電費，故此他們容易相信騙徒。普捷灣電力表示，他們是永遠不會要求客戶用預付現金卡或電匯來支付費用。另外騙徒有時也會留下電話錄音及一個假的回電號碼，好讓市民誤以為真，跌入騙局。

倘若客戶過期未繳費，電力公司通常都會先發出多次書面通知，在沒收到回應後，他們會在最後一封通知書上寫清楚停止供應電力日期。電力公司也不會在事先未有通知情況下前去客戶的地址，然後查詢電源是否出現問題及即場收費提供接駁電源服務。另外即使普捷灣致電客戶提醒繳費，也不會在辦公時間以外，即星期六下午或星期日與公眾假期向客戶催賬。客戶如果接到要求他們馬上付賬的電話，應馬上掛線及致電1-888-225-5773與電力公司聯絡。普捷灣電力同時籲請市民如果發現有任何可疑電話，應電郵華州檢察官辦事處或聯邦貿易專員公署。

為了保護客戶的利益，普捷灣電力自二Ｏ一六年底開始，正式與美國及加拿大九十間天然氣及電力公司成為打假合作夥伴，推動全國性公共設施聯合反騙局訛騙客戶行動，針對騙徒上門，發出電子郵件或用電話行騙。去年年底普捷灣共收到一千宗電費行騙投訴，其中發現大部份受害人都是族裔家庭或商業東主，騙徒看準受害人的英語能力差而下手。據悉住戶的受害人平均都付上五百元，而一些小型企業則最高被騙數千元。在華州Sumner的MIgnon’s Cafe咖啡店東主去年就險些被騙走三千元。該店在最繁忙的一個週末接到訛稱是電力公司來電，要求付欠費三千元，東主馬上先湊了近一千元現金，然後按指示用預付現金卡支付。週末過後在星期一騙徒再來電表示要收取更多現金。東主頓時生疑，馬上到電力公司查問才知道自己被騙。故此普捷灣電力再強調客戶對付賬有任何疑問，一定要向電力公司查清楚，不要妄自付款，以免受騙。