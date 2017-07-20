西雅圖市墨瑞市長的性醜聞原本沉寂下來，他已不再競選，但日前卻又被翻舊賬被媒體挖出新證據來，他再辯駁也顯得欲蓋彌彰。但卻教人做事，真的不管好壞，都要徹底處理，不要留下任何手尾，以免日後招人話柄自找麻煩。

被人翻舊賬者自己要負上很大責任，不管是疏忽或者是含糊不清，或用很多假設來當作事情已辦妥，但實際上還是埋藏著一大堆未解決的問題。這都是最糟糕的處事方式。

墨瑞市長的醜聞就是好例子。他回應時懊腦表示，早知道會被俄納崗州政府部門記錄在檔，他肯定會設法洗脫這個污點。不管墨瑞知悉與否，他寃不寃，這份三十多年前的白紙黑字檔案記錄早成了他犯事的鐵證。

當事件中的所有當事人都不追究及不去揪出舊事件時原則上是沒有問題，但這並不相等於事情經已結束。這些未算清楚的舊賬一直封存不動。其實就像睡火山，有一天甦醒時會變得一發不可收拾。我們不是活在實驗室或在做研究，千萬不能用「假設」二字去處理事件。越重要的事情就越講求事實證據，是非黑白一定要弄清楚。

以往在資訊與科技尚未發達時，訊息傳遞的確是很慢也不容易翻查，口傳較筆錄資料多也難辨真偽，原件也有機會流失。但今日大家生活在電子訊息世界中，要翻查任何資料真是易如反掌，逃也逃不了。故此不管存活在那一年代，處事清楚有證據，盡管有人要翻也查不出差錯來。