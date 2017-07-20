西華州推出新電話區號 打本地號碼需撥滿10位

（本報訊）從8月28日起，本州西部地區將開始啟用新區號——564。屆時西華州居民若開通新電話線路，則會被給予這一新區號開頭的號碼。

不變的是什麼？

您的現有電話號碼，包括區號在內，均不會改變。 您現有電話服務所繳納的月費不變。 即便撥滿10位號碼，本地通話將依舊保持為本地通話。 若需撥打長途，同樣需撥滿11位號碼（1+區號+電話號碼）。 緊急報警電話仍舊只需撥打911。 如果您的社區可撥打211、311、411、511、611、711或811，仍只需撥打3位號碼通話。

受影響的民眾？

所有西華州區號均將受到影響。新的564區號將覆蓋360區號所在區域， 並將在號碼短缺時擴展至206、253 及425區域。

西華州民眾屆時如何撥打電話？

所有使用206、253、360、425及新區號564的民眾撥打本地號碼均需撥滿10位，即區號加電話號碼——例如360-XXX-XXXX。儘管需要撥滿10位號，但仍舊為本地通話。

變動何時開始生效？

從7月29日起，撥打本地號碼的方式將做出上述改變。若在29日後，您仍未按照新方法撥打電話，則無法進行通話，系統會要求您重新撥號。