華盛頓州的駕駛人士由剛過去的週日開始，終於要乖乖順從新法案，開車時開車，再不要一心多用；如果繼續或偷偷與手機形影不離，被判罰並不是開玩笑的，不單止要罰錢，還要在保險單上留紀錄。

人的天性就是如此，在自律性薄弱時就得給人管，嚴懲的阻嚇力有時真管用，但願這一嚴管，能長遠地教出大家的公民意識來；在路上駕駛時，其實駕駛者就好像加入了一個大團隊，大家偶遇在路上，你好我好大家好，互相照應，留意路面安全，自然就會相安無事完整無缺到達目的地。

駕駛原本就是費神的事，特別是在繁忙時間，眼觀六路，耳聽八方更不可少。不單要顧及自己駕駛安全，還要留意其他路面上不正常或危險情況，好讓自己及時避開。當遇上天氣惡劣天雨路滑時就更糟。哪來這些多餘時間看手機發短訊談天；即使用免提功能來接聴電話，最好也就是把重點說畢後掛線。

假如真的要馬上處理要事，駕駛者最好選擇將車停在最近的安全地點，然後才處理。作為司機，在車上最大的職責就是安全駕駛，集中注意力開車才是好司機，利己利人。當華州嚴懲駕駛者使用手機時，大家祗將重點放在手機上。用手機祗是第一重罰，其實所有分散注意力的壞習慣包括飲食、抽煙及梳粧都順勢成為再打擊目標。今次政府終於要徹底矯正華州司機的惡習了。