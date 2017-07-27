西雅圖城市電力 更新電錶省卻上門抄錶

（本報訊） 西雅圖城市電力公司Seattle City Light最近向用戶提供了先進的數碼電子電錶，由七月三十一日開始，逐步取代由一九五零年代開始沿用的舊電錶。選用新的先進電錶用戶從此就可以在家中觀察自己的用電量，與此同時電力公司也不用再派員上門進行傳統的抄電錶工作。不過用戶同時也可以選用不與電力公司連線的一般電錶。

據西雅圖電力公司發言人湯遜表示，公司計劃在未來兩年內更換四十二萬個新電錶，耗資八千四百萬元。另外由於新電錶是會直接接駁到網路上，所以電力公司要額外多花一千萬元，將所有新的先進電子電錶與公司的網站連線，這樣市民與電力公司就會同步取得用電量度資訊。從此市民就可以清晰即時知道自己的用電情況及應付電費，再也不怕被突而奇來的大額電費單而嚇倒。

當電力公司採用新電錶後，原先在公司內五十一名負責外勤抄電錶的員工，大部份會被遣散或安排到其他部門工作。由於電力公司給予用戶可以不用先進電錶的選擇，所以電力公司祗會保留數名抄電錶員。用戶如繼續選用一般電錶的話，必須盡快向西雅圖城市電力公司呈交申請表，以免被錯誤安裝新電錶。用戶可以瀏覽網站http://www.seattle.gov/light/ami/opt-out.asp，從網站上下載有關選擇不用新電錶的中文版本說明。基本上沿用一般電錶者除了支付一次性的安裝費用外，在每一個付款週期也要支付額外的手續費，但先進電錶用戶則祗是要交電費，省卻了其他額外負擔。