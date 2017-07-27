LGBTQ 群體要求墨瑞辭職 4位前市長力挺完成任期

（本報訊） 本月24日，LGBTQ（同性戀、雙性戀及易性者統稱）委員會發表公開信，呼籲西雅圖市長墨瑞（Ed Murray）辭職，原因是俄勒岡（Oregon）一名社會工作者指控墨瑞曾性侵Jeff Simpson，而受害者是墨瑞20世紀80年代當時的一名未成年養子。

此前，已有4名受害者指控曾遭墨瑞性侵，性醜聞事件影響雖持續數月，但到目前為止墨瑞仍然沒有受到任何刑事指控。墨瑞表示將不競逐連任，亦堅決否認這些指控。

LGBTQ委員會表示，墨瑞「留在辦公室侵蝕我們的民事機構和對正義的承諾」。該組織稱，「在如此嚴重並且證據確鑿的性虐事件中，我們認為你（墨瑞）的回應是不適當的，且傷害巨大，尤其是對LGBTQ群體、性虐受害者和有犯罪記錄的人來講，我們認為受害者必須受到信任和尊重。」

然而4位前市長Wes Uhlman, Charles Royer, Norm Rice及Greg Nickels就此事發表公開信，表示「堅信墨瑞市長應該繼續領導這個城市直到任期結束」。

4名前市長在關於墨瑞任期的聲明中稱：「我們對最近針對市長墨瑞的指控感到難過。他做出了令人尊敬、卻讓自己痛苦的決定——放棄連任競選，這一決定凸顯了他對西雅圖的承諾。

我們堅信墨瑞應該繼續領導這個城市，直到任期結束。在選舉新市長數月前進行過渡，是混亂且耗時的，而且會給城市的日常運作帶來嚴重的挑戰。作為前市長，我們知道過渡是長期、困難及重要的過程，這就是為什麼墨瑞市長和他的團隊已經開始準備明年的新市長宣誓就職的原因。我們應感謝市長為城市提供的服務，並期待他在任期剩下的時間裡，代表西雅圖人民每天來工作，並實現有序的過渡。」