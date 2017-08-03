中國公佈印軍入侵中國領土事實

（本報訊）在中印邊境對峙持續一個多月後，8月2日，中國外交部發表「印度邊防部隊在中印邊界錫金段越界進入中國領土的事實和中國的立場」檔案。檔案稱，截至7月底，印度仍有40多人和1台推土機在中國領土上非法滯留。

檔案指出，中國和不丹都是主權獨立國家，從上世紀80年代開始通過談判協商解決邊界問題，迄今已進行了24輪邊界會談，達成了廣泛共識。兩國雖未正式劃界，但雙方已對邊境地區實施了聯合勘察，對邊境地區的實際情況和邊界線走向存在基本共識。中不邊界問題是中、不兩國的事情，與印度無關。印度無權介入並阻撓中不邊界談判進程，更無權為不丹主張領土。

檔案稱，事件發生以來，中國本着最大善意，保持高度剋制，努力通過外交渠道與印度溝通解決此次事件。但任何國家都不應低估中國政府和人民捍衛領土主權的決心。中國將採取一切必要措施維護自己的正當合法權益。中方敦促印方立即將越界的邊防部隊撤回邊界線印度一側，並徹底調查此次非法越界行為，盡快妥善解決此次事件，恢復兩國邊境地區的和平與安寧。

那麼，中國為何選擇此時發佈中印邊境立場檔案呢？

中國外交部發言人耿爽回應稱，中方發佈《印度邊防部隊在中印邊界錫金段越界進入中國領土的事實和中國的立場》檔案，目的是向國際社會進一步說明此次印軍越界事件的事實真相，全面闡述中國政府立場。中方這麼做，是為了維護本國的領土主權，也是為了維護國際法的基本原則和國際關係的基本準則，維護公平和正義。中方相信，是非自有曲直，公道自在人心。

中國的專家們也對這份檔案進行了解讀。中國社會科學院亞太院南亞編輯部主任葉海林表示，中國外交部發佈這一檔案首先是要說明情況，把一段時間來印度的所作所為公之於眾，這是外交鬥爭應有的態度。也為中國採取下一步行動，明確理由和依據。這預示着中國不可能坐視這個事情，我們已經仁至義盡了，該說的話都說了，該指出的道路也指出了。剩下的事情辦不辦，辦有辦的結果，不辦有不辦的結果。

清華大學國際戰略研究院研究院錢峰表示，一個多月時間內，中國通過多種渠道，闡明了中方立場。但這個事件的前因後果主要通過碎片化的報導披露，外交部的這個檔案展現了中方的立場和整個事件的發展過程。

錢峰認為，該檔案最核心的意義在於以正視聽，讓國際輿論和正義力量以及國內民眾等全面了解該事件的前因後果，表明中國在此問題上有理有據，使中國更好更有利地佔據道德和法理高地。其次，也藉此機會向印度發出嚴正警告。希望印度儘早懸崖勒馬、化解危機，為地區和平創造良好環境。

至於檔案中用到「侵入中國領土的說法」，錢峰稱，該檔案發佈代表中國官方態度，是字斟句酌的。此次事件發生在已定界地區，與以往對峙有本質區別，印度此次嚴重違反國際法。中國政府很少用「侵入」一詞，但用了就表明事態的嚴重性。

今年6月以來，由於印度軍隊介入中國與不丹在洞朗地區的邊境爭端，導致中印關係緊張。事件起因於中國工程人員在洞朗地區的築路工程。

中國官方堅稱，洞朗地區「自古以來就是中國的一部分」，並指責印度軍隊跨境干涉的行為違背了1890年的中英藏印條約。該條約曾確定中印錫金段邊境不存在爭議。

但印度軍隊則跨越邊境進入中國與不丹的爭議地區，與中國軍隊進行非武裝對峙。印度同不丹之間存在着特殊的保護國關係。根據兩國於1949年簽訂的條約，不丹的外交事務要接受印度的「指導」；雖然該條約在2007年被新協議取代，但不丹的外交與軍事依然高度受制於印度。根據印度的說法，此次印度軍隊跨境干預，便是應不丹方面「求助」而來。

上海復旦大學國際問題研究院副院長在接受法新社採訪時說，印度方面越境干涉中不爭端，主要是擔心中方在洞朗地區修建的道路可以對印度的「鷄脖子地帶」形成巨大的威脅，在戰爭狀態下可以切斷印度主體與東北部七邦的聯繫。