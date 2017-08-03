西雅圖市議會一致通過，容許華埠國際區內部份地區向高空發展的計劃，但同時也保護了區內所有已被列入歷史文物的建築，為它們打造了保護罩，不會受到新發展的干擾。未來的華埠國際區肯定會成為西雅圖市內一個現代與歷史意義兼融的鄰里區。

放眼遠看，在華埠毗鄰的先鋒廣場都經已成功銳變，破繭而出，以往的破舊骯髒，慢慢被新建築、新商業締造的新景象取代。在發展改造過程中，商戶住戶都要很有耐性地守著，十室九空的滋味並不好過，守得雲開見月明就看到遍地開花，享受成果，這正好給華埠一個借鑑。

熱愛華埠國際區的居民與商戶誰也不願意見到自己的鄰里區落後或停滯不前，永遠都是那一個數十年如一的破舊環境，迎頭趕上是必然的。世上沒有不變的事情。但在求變時如何適應或安排未能銜接的人與物去成功過渡，才是重點。盲目反對並不會有助任何發展，理性的思維及接受事實才能解決問題並繼續向前走。

華埠國際區的週邊都已經逐步改進，新的、重建的或翻新的建築逐一湧現眼前。部份市民最怕就是一旦發展下來華埠變好了，生活質素提高了，以往的價廉物美就隨之消失。不錯這是真的，但即使是華埠不發展，物價租金也不會不上升。華埠祗是西雅圖及華盛頓州的一小部份，它也受到大氣候的影響，該加的加該漲的漲。祗有加速改變盡快令發展成型，大家才能停下，為自己對這個鄰里區的付出而自豪。