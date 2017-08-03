西華報基金會 2017年夏季青年領袖營畢業晚會 August 3, 2017 by Lei Pei Leave a Comment 過去參加的學生現在擔任指導老師，他們接受禮物和獎狀後合影。 獲獎學生，左起Anirudh Prakash、Brian Li、Sophia Mar、Yongkang Zhou、Matthew Lui和指導老師Tracey Wong。 左為學員Sophia Mar和母親。 中為學員Matthew Lui和父母親。 右為學員Jennifer Chiu和母親。 右為學員Moses Shoiong和指導老師。他是歷屆活動中第一次有苖族參加的學生。 中為學員Derek Wei和父母。 右為學員Ruihua Huang及家人。 左站立者為學員Mary Cheng，坐者為其母親，右坐者為其乾媽，上為學員Kelly Chen。 父母同是餐館老闆的4位學員合影。左至右：Yongkang Zhou、Leon Hu、Evan Chan、Gary Ma。 晚宴在康樂酒家舉辦，圖為會場一景。 學生為Legacy House的耆老們舉辦的一場才藝秀，其中男學員高歌Back Street Boys。
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